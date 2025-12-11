 / Sport

Sport | 11 dicembre 2025, 12:18

CALCIO / Bra: "Perfettamente riuscito" l'intervento cui è stato sottoposto Matteo Pautassi

"Buona guarigione Matte, in bocca al lupo e ti aspettiamo il prima possibile"

Matteo Pautassi (foto profilo fb a c bra)

Il vicecapitano del Bra Matteo Pautassi si è sottoposto ad intervento chirurgico in seguito all'infortunio che gli ha causato lesioni del crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco laterale e di basso grado del collaterale esterno.

Operazione perfettamente riuscita, come annunciato dalla stessa società giallorossa che ha espresso il suo "in bocca al lupo" al suo esterno.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A.C. BRA

Operazione chirurgica perfettamente riuscita al nostro vice-capitano Matteo Pautassi.

Il numero 10 si è sottoposto all'intervento per le lesioni del crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco laterale e di basso grado del collaterale esterno.

Buona guarigione Matte, in bocca al lupo e ti aspettiamo il prima possibile

redazione

