CALCIO / Bra: "Perfettamente riuscito" l'intervento cui è stato sottoposto Matteo Pautassi

Il vicecapitano del Bra Matteo Pautassi si è sottoposto ad intervento chirurgico in seguito all'infortunio che gli ha causato lesioni del crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco laterale e di basso grado del collaterale esterno.

Operazione perfettamente riuscita, come annunciato dalla stessa società giallorossa che ha espresso il suo "in bocca al lupo" al suo esterno.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A.C. BRA

Buona guarigione Matte, in bocca al lupo e ti aspettiamo il prima possibile