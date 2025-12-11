VOLLEY A2F / Mondovì riceve le brianzole di Bellusco nell'ultimo impegno casalingo dell'anno

È la formazione brianzola della Care Project Bellusco la prossima, nonché l’ultima avversaria del 2025 per il Mondovì Volley tra le mura amiche del Palamanera. La sfida è in programma sabato 13 dicembre alle 20.30 ed è soltanto uno dei tre perni su cui saranno incentrati un pomeriggio e una sera a forti tinte pallavolistiche e festaiole.

Bellusco, espressione della società Volley Brianza Est, ha guadagnato la promozione in B1 nella scorsa stagione, dominando (23 vittorie e 3 sconfitte) il Girone B della B2 2024-25. Di quella rosa molte sono le ragazze confermate, mentre alcuni rinforzi sono arrivati dalla vicina Concorezzo, come la palleggiatrice Simona Marini e la centrale Martina Piazza.

Mondovì Volley si presenta alla sfida con il forte desiderio di donare ai suoi tifosi un’ultima esibizione casalinga di rilievo prima di un mese di pausa (prossima sfida casalinga il 10 gennaio contro il CUS Torino) e di dare seguito e continuità alla bella prestazione ottenuta lo scorso sabato sul campo della Pan Alfieri Cagliari.

Per la squadra monregalese è il vice allenatore Marco Dagna, new entry dell’anno, a presentare la sfida: “C’è grande attesa per la prossima gara casalinga: sarà un appuntamento importante, perché sappiamo che le avversarie arriveranno determinate, pronte a lottare fino all’ultimo scambio per cercare di portare via punti preziosi. Le nostre ragazze, però, stanno lavorando con intensità e dedizione in allenamento, consapevoli che ogni dettaglio può fare la differenza. Dopo l’ultima partita in casa, c’è una forte voglia di riscatto e di dimostrare tutto il valore e la grinta che contraddistinguono questo gruppo. Ci aspettiamo una sfida vibrante sotto ogni aspetto: tecnica, tattica ed emotiva. Sarà necessario mettere in campo tutto l’impegno, la concentrazione e la passione, perché solo così si potrà puntare con decisione alla conquista della vittoria davanti al nostro pubblico, che sarà come sempre il nostro settimo giocatore.”

È possibile acquistare i biglietti (intero 5€, ridotto 3€) sul sito https://www.liveticket.it/mondovivolley o direttamente in cassa la sera della partita. Per tutta la stagione Mondovì Volley invita gli studenti ad assistere gratuitamente alla partita: per loro sarà sufficiente presentare in cassa il badge scolastico o un documento di identità. La serata avrà avvio alle 19.30 con il warmup DJ set di Molinoir. La partita sarà trasmessa gratuitamente anche su flima.tv, con registrazione necessaria.

Il pomeriggio e la serata fanno parte di un grande pomeriggio di sport in casa Mondovì Volley e Vicoforte Volley Ceva: si inizia proprio a Vicoforte alle 17, con la sfida di Serie C tra le padrone di casa e il Volley Roero, a cui farà seguito la sfida delle 20.30 di B1 al Palamanera. La serata si concluderà, al termine di questa seconda gara, con la grande festa di Natale del settore giovanile MonVi, momento di festa e convivialità che coinvolgerà tutte le giovani “Pumine”.