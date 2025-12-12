Gli infermieri di famiglia e di comunità dell’Asl CN1 hanno promosso un nuovo gruppo di Cammino a Verzuolo in collaborazione con il Comune.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’obiettivo è estendere la possibilità, a chi lo desideri, di svolgere attività fisica modulata in base alle possibilità di ciascuno.

Il ritrovo è previsto da martedì 13 gennaio (con cadenza settimanale) presso Piazza Willy Burgo davanti alle scuole elementari alle ore 14.30.

“Promuovere la salute e l’attività fisica richiede un importante lavoro di squadra e di integrazione tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi – spiegano gli organizzatori -. Gli studi di letteratura hanno dimostrato che l’attività fisica fa bene alla salute e al benessere di tutti ad ogni età sia per le persone sane sia per quelle che hanno patologie croniche. Nonostante questo l’inattività fisica è un comportamento ancora molto diffuso”.

Si consigliano scarpe e abbigliamento adeguato. Per informazioni contattare il numero 0175 215314/316.