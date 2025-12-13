Asava di Alba: nuovo statuto, mezzi rinnovati e un premio ai volontari

L’Asava ha vissuto una serata di particolare rilievo per la propria storia e per la comunità locale. Nella sede di via Borzone a Grinzane Cavour si è infatti svolta l’assemblea straordinaria dei soci, convocata per l’approvazione del nuovo statuto e per l’acquisizione della personalità giuridica, passaggio necessario all’adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Alla presenza del notaio, il presidente Roberto Giachino ha inquadrato il significato dell’appuntamento come un momento di consolidamento e di prospettiva.

Accanto all’aspetto istituzionale, la serata ha avuto anche una forte valenza operativa. Sono stati infatti inaugurati due nuovi mezzi destinati al servizio sanitario: una nuova ambulanza Olmedo, acquistata direttamente dall’associazione per il servizio di emergenza, e una Peugeot Rifter per il trasporto sanitario, donata dalla famiglia Cogno in memoria di Piero Cogno, come gesto di riconoscenza verso l’attività svolta quotidianamente dall’Asava sul territorio.

Uno dei momenti più sentiti della serata è stato quello dedicato ai riconoscimenti per anzianità e merito, consegnati ai volontari che nel tempo hanno contribuito in modo determinante alla crescita dell’associazione. Un ringraziamento pubblico che ha voluto valorizzare percorsi di impegno diversi per durata, ma accomunati dalla stessa dedizione, dai volontari con oltre trent’anni di servizio fino a chi ha

Per i 35 anni di servizio sono stati premiati Paolo Brignolo e Marco Destefanis; per i 30 anni Aldo Gian Paolo Aria e Paolo Avogliero; per i 25 anni Andrea Avataneo, Maurizio Fontana, Ada Aimasso e Silvana Rosso; per i 20 anni Antonio Pelassa, Fabrizio Davico e Giuseppe Binello; per i 15 anni Cosimo Luciano De Micheli, Luciano Morando, Maria Luisa Palladino e Carlo Audasso; per i 10 anni Ivano Comino, Nadia Fabris e Claudio Cavagnero; per i 5 anni Stefano Cavallero, Pierfranco Ferrero, Claudio Filiberto, Roberto Pittatore, Armando Tedesco, Silvia Giraudo, Fulvio Revello, Antonio Garofano, Antonello Paruolo, Giorgio Viberti e Pier Giorgio Parusso.

“Ringraziare i volontari significa riconoscere il cuore dell’Asava – ha concluso il presidente –. Senza il loro impegno costante, nessun statuto e nessun mezzo nuovo avrebbero senso. Questa serata è prima di tutto un grazie collettivo”.

L’assemblea si è chiusa con una cena conviviale, momento di condivisione che ha suggellato un passaggio di rinnovamento nella continuità, confermando l’Asava come presidio essenziale di assistenza e solidarietà per Grinzane Cavour e il territorio circostante.