GUERRA ALL'EUROPA

L'Europa esiste? Boh? Per Trump e i suoi seguaci (negli States e anche fuori) l'Europa è come una mosca...dà fastidio. Troppe regole per rompere le balle agli stati sovrani ma mai che prenda una posizione quando deve far sentire la sua voce. A volte è Orban che si mette di mezzo, con il suo pancione, a volte è la troika che fa e disfa. Poveretti gli europeisti della prima ora, il sogno europeo sta per diventare un incubo.