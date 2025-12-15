 / Ridere & Pensare

IL MIGLIOR REGALO DI NATALE

Servono poche parole per dire che a Natale va bene comprare i regali, ma se sono semplici e servono per giocare tutti insieme forse è meglio. Recuperiamo la semplicità dei rapporti affettivi veri...fa bene al cuore. 

PACO

