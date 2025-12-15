A Neive l'omaggio agli amministratori della Langa: “Il vero servizio non si proclama, si rende”

Domenica 14 dicembre, a Neive, il Comune di Treiso ha preso parte alla celebrazione organizzata dall’Associazione Sindaci Sei in Langa, un momento di riconoscimento pubblico dedicato alle donne e agli uomini che, dal secondo dopoguerra a oggi, hanno guidato le amministrazioni comunali del territorio.

L’iniziativa rientrava nel programma promosso dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, dal titolo “Se siamo liberi di discutere sul 25 aprile è grazie al 25 aprile – 80 anni di libertà”. Alla cerimonia ha partecipato anche il consigliere regionale Luigi Icardi, cui è stato rivolto un ringraziamento per la presenza istituzionale.

Nel corso dell’incontro sono stati ricordati uno a uno i sindaci che si sono succeduti nei Comuni di Barbaresco, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Neviglie, Treiso e Trezzo Tinella, figure che hanno rappresentato, in epoche diverse, un presidio di responsabilità e di servizio per le rispettive comunità.

“Abbiamo voluto rendere onore a chi ha scelto la strada più ardua, quella del servizio”, ha sottolineato Andrea Pionzo, sindaco di Treiso e presidente dell’Associazione Sindaci Sei in Langa. “Un servizio spesso silenzioso, talvolta faticoso, quasi mai compreso fino in fondo, ma sempre orientato al bene comune. Il bene comune non promette nulla, non chiede applausi, non cerca scorciatoie. Si riconosce in chi si mette a disposizione, in chi si fa prossimo”.

Nel suo intervento, Pionzio ha richiamato anche il valore storico e culturale del territorio. “Come Langa del Barbaresco e del Moscato, conosciuta nel mondo per la sua bellezza e i suoi vigneti, sappiamo che nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza una lunga catena di amministratori che hanno creduto in una terra allora fragile, che molti lasciavano, e che oggi è diventata luogo di qualità, cultura e accoglienza”.

Un impegno portato avanti, nel tempo, con sobrietà e concretezza. “I nostri sindaci hanno scelto di stare vicino alla propria gente, dedicando tempo, energie e competenze, spesso sottratte alla vita privata. È così che si costruisce, passo dopo passo, una comunità. Il vero servizio non si proclama: si rende”.

La cerimonia si è conclusa con un ringraziamento collettivo a tutti gli amministratori ricordati. “Grazie per aver creduto nella vostra comunità quando non era facile. Grazie per aver fatto la cosa giusta anche quando nessuno la vedeva. Avete dato forma alla nostra Langa giorno dopo giorno, come si fa con un vigneto: con cura, costanza e visione”.