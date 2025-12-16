Buone prove per il Club Scherma Associati alla seconda Interregionale GPG di Pavia

Tra sabato 13 e domenica 14 dicembre si è svolta presso il Pala CUS di Pavia la seconda prova Interregionale GPG (ovvero Under 14) di spada maschile e femminile che ha visto scendere in pedana circa 500 piccoli atleti da tutto il Piemonte e la Lombardia tra cui 12 portacolori delle due sedi, astigiana e albese, del Club Scherma Associati. Si ricordano: Ana Catarina Arruda, Luigi Talarico, Umberto Pesato, Samuele Giachino, Edward Centola, Tommaso Bovone, Bruno Blengini, Nicole Scarzello Piumatti, Cristian Bonanni, Ettore Massano, Giacomo Filippini e Nicolò Rissone.

Ad accompagnare i ragazzi in gara i tecnici Alessandro Mandarini, Giuliano Pasqua e il M° Fabio Piccardi. Una due giorni di gara dove non sono mancate le soddisfazioni e spunti su cui lavorare durante gli allenamenti settimanali.

Ora occhi puntati 2a prova Cadetti-Giovani prevista per il weekend prossimo a Casale Monferrato con la quale il CSA chiuderà il 2025.