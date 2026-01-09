Alba Cheer a giungno vola a Lisbona con due team

La stagione Next Up Now di Alba Cheer Titans continua a prendere forma e mostrare la propria versione migliore sul piano internazionale. E' ufficiale la partecipazione del team Young Titans al The European Summit, in programma a Lisbona il 20 e 21 giugno 2026, prima edizione europea di una delle competizioni più rilevanti del panorama internazionale del cheerleading.

La qualificazione è arrivata in occasione del recente Nordic All Level, dove il team ha conquistato il primo posto nella categoria U18C Level 4, rientrando tra le squadre assegnatarie dei bid per l’accesso al Summit Europeo. Un risultato che riflette il lavoro svolto durante la prima parte di stagione e la capacità del gruppo di farsi trovare pronto quando il livello si alza.

Per gli Young Titans non si tratta di un esordio assoluto su palcoscenici di questo calibro: nel 2025 avevano già gareggiato al The Summit di Orlando, chiudendo al quinto posto nella categoria U18C Level 3. Lisbona rappresenta ora una nuova occasione di confronto internazionale, in continuità con un percorso di crescita costruito nel tempo.

Gli Young Titans si aggiungono così alle Youth Titans, già qualificate al The European Summit grazie al secondo posto ottenuto la scorsa primavera al German All Level di Düsseldorf. Alba Cheer Titans porterà dunque due team alla competizione di giugno, rispondendo in modo concreto a quella “global call” che richiama preparazione, responsabilità e visione.

La direzione dei prossimi mesi è chiara. Con due team qualificati (nella foto, insieme al ritorno dal Nordic All Level, ndr), Alba Cheer Titans si presenterà a Lisbona senza forzature e senza proclami, portando avanti un progetto costruito nel tempo, basato su lavoro quotidiano, confronto e continuità. Il The European Summit sarà una tappa importante di questo percorso: un contesto internazionale in cui misurarsi e proseguire con consapevolezza il cammino sportivo intrapreso.