Al via un nuovo Corso Arbitri di Pallavolo per il territorio di Asti e Alba

Si è concluso a fine dicembre il Corso per Arbitri di Pallavolo 2025, organizzato dal Comitato Territoriale Cuneo–Asti della Federazione Italiana Pallavolo, che ha portato all’abilitazione di 10 nuovi aspiranti Ufficiali di Gara, ora pronti a scendere in campo con competenza, preparazione e professionalità.

I partecipanti hanno seguito un percorso formativo completo, che ha saputo coniugare lezioni teoriche, approfondimenti regolamentari ed esercitazioni pratiche sul campo, permettendo loro di acquisire le basi tecniche e operative fondamentali per l’attività arbitrale.

Questa esperienza rappresenta solo l’inizio del loro percorso nell’arbitraggio e, sull’onda del successo dell’edizione appena conclusa, il Comitato è lieto di annunciare una nuova edizione del corso, pensata e strutturata in modo particolare per i residenti della provincia di Asti e della zona Albese, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza arbitrale sul territorio.

Il corso offre l’opportunità di conoscere a fondo le regole del gioco, per gestire ogni situazione con sicurezza e autorevolezza, di sviluppare competenze pratiche, dirigendo le gare dei campionati FIPAV del Comitato Territoriale Cuneo–Asti, e di ricoprire un ruolo centrale nel mondo della pallavolo, contribuendo alla crescita del movimento e alla promozione del fair play. Tutto questo è possibile grazie alla formazione teorica (studio approfondito delle regole ufficiali, della casistica e delle dinamiche di gara), all'affiancamento pratico (tutoraggi e affiancamenti sul campo con arbitri esperti).

Al termine del corso viene rilasciata l'abilitazione per dirigere le gare FIPAV dei campionati territoriale, oltre a dar crediti formativi per gli studenti delle scuole superiori.

Il processo di iscrizione è semplice, veloce e gratuito.

Se sei residente nelle province di Cuneo e Asti, con particolare riferimento al territorio astigiano e albese, puoi compilare il modulo online al seguente link: https://forms.gle/7a6v5AKvLjBrensq8 , oppure scrivere una mail a: arbitri@fipavcuneoasti.it

Dopo la manifestazione di interesse, riceverai tutte le informazioni necessarie per l’avvio del corso.