BASKET / Weekend da protagonisti per la Pallacanestro Farigliano

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Pallacanestro Farigliano, protagonista su più fronti nei campionati giovanili e nei tornei del settore minibasket. Dalle squadre Juniores alle categorie più giovani, i team pieffini hanno messo in mostra impegno, gioco di squadra e continui progressi tecnici. Vittorie nette, prestazioni convincenti e tanta energia hanno caratterizzato l’attività di un gruppo in costante crescita, confermando il buon lavoro svolto dagli allenatori e dal vivaio della società.

Juniores CSI

PF 70

ABA SALUZZO 41

Ottima prestazione dei ragazzi di coach Casetta, che si presentano alla palla a due con soli otto effettivi ma mettono in campo intensità e grande organizzazione. La difesa attenta e un attacco fluido permettono ai padroni di casa di prendere subito il controllo del match: il primo quarto si chiude sul 24-13.

Nel secondo periodo Saluzzo prova a rientrare, ma l’alternanza tra difesa a uomo e zona consente ai fariglianesi di allungare ulteriormente, andando all’intervallo sul 36-19.

Dopo la pausa lunga la PF rientra con la stessa energia dei primi due quarti e piazza l’allungo decisivo (53-25 al 30’). Nell’ultimo periodo, complice la stanchezza, c’è maggiore equilibrio, ma il risultato non è mai in discussione.

PF. Barberis, Capellaro, Fredella, Fresia, Dotta, Olimpo, Roagna, Sarotto, Viara. All. Casetta.

PF 86

NB BRA 52

Nonostante la differenza di età e di fisico, i giovani PF disputano una gara di grande qualità, sia in fase difensiva che offensiva. Tutti i ragazzi sono protagonisti, alternando con efficacia diverse soluzioni di gioco e mostrando una crescita costante.

PF. Avico, Bianciotto, Manfredi, Massano, Mula, Pirola, Porro, Racca, Revelli, Romana, Scarano. All. Alberione.

Under 17 Gold

PF 88

GRANDA COLLEGE CN 56

Gara a corrente alternata per i fariglianesi, che partono bene ma permettono agli ospiti di rimanere in partita a causa di alcune disattenzioni (26-18 al 10’). Anche nel secondo quarto la PF prova più volte l’allungo, ma Cuneo non molla (48-32 all’intervallo). Nel terzo periodo i padroni di casa cambiano marcia, salvo poi calare in difesa e subire quattro triple consecutive (72-52 al 30’). Nell’ultimo quarto Granda College esaurisce le energie e la PF dilaga, chiudendo sul definitivo 88-56. Vittoria che conferma imbattibilità e primo posto in classifica.

PF. Alberione, Avico, Bianciotto, Grosso, Massano, Mula, Pedde, Porro, Racca, Romana, Scarano, Taricco All. Alfero, Alberione.

Allieve CSI

CARMAGNOLA 66

PF 29

Ultima gara del girone di andata per le Allieve CSI. Buon approccio delle fariglianesi nel primo tempo, con attenzione difensiva e buone soluzioni offensive che tengono la gara in equilibrio (22-17 al riposo). Nella ripresa Carmagnola alza il ritmo: problemi di falli e alcuni infortuni penalizzano la PF, permettendo alle padrone di casa di allungare progressivamente fino al 66-29 finale. Nel turno precedente era invece arrivata una bella vittoria delle pieffine contro Monviso (47-19), la seconda in stagione.

PF. Ascheri, Cagnassi, De Piano, Edosomwan, Giordano, Rosso B., Rosso G., Terreno. All. Schellino, Cagnassi.

Under 15 Gold

SCUOLA ASTI 43

PF 57

Prestazione solida e convincente della PF, che espugna il campo di Asti con intensità e continuità per tutti i quaranta minuti. Ottimo avvio (12-17), seguito da un secondo quarto di grande efficacia difensiva (7-15) che vale un margine importante all’intervallo.

Asti prova a rientrare nel terzo periodo, ma Farigliano mantiene il controllo e nell’ultimo quarto gestisce con maturità, chiudendo meritatamente sul 57-43.

PF: Cerato, Novarese, Viara, Tedesco, Galleano, Sartirano, Occelli, Musso Taricco, Reineri, Gavrilovic, Demaria. All. Occelli, Pecchenino.

Under14 Gold

PF 92

AMATORI SAV. 57

Vittoria casalinga con tutti i ragazzi protagonisti. Avvio sottotono per la PF, poco intensa in difesa, ma un timeout chiarificatore cambia l’inerzia del match. Da quel momento Farigliano alza ritmo e aggressività, recupera numerosi palloni e colpisce in contropiede.

Dopo la pausa lunga, i padroni di casa non mollano e chiudono con un netto 92-57. Da segnalare i continui miglioramenti dei ragazzi sotto leva 2013, sempre più protagonisti.

PF. Aimasso, Bruno, Borra, Cappellino, Rinaudo, Romana, Jovanovic, Grosso, Pecchenino, Veselinovic, Saulo, Mara. All. Giachello, Bittner, Pecchenino.

Under13 Gold

PF 50

GATORS SAV. 49

Vittoria al cardiopalma per i giovani fariglianesi. Avvio sprint (17-6) e buon controllo nel secondo quarto (31-21 al riposo). Nel terzo periodo blackout totale della PF, che subisce un pesante parziale di 5-20 e va sotto 36-41. Nell’ultimo quarto, però, arriva la reazione: Farigliano ribalta il risultato e, tra qualche brivido finale, gestisce l’ultimo possesso conquistando una vittoria importantissima.

PF. Cappellino, Saulo, Demaria, Jovanovic, Barbiero, Basso, Gambera, Onorato, Gallo, Giordano, Paccani. All. Giachello, Schellino.

Esordienti

OLIMPO ALBA 6

PF 10

Ultima partita della prima fase per la PF, che ad Alba, nonostante le numerose assenze, si impone e conquista la quarta vittoria su quattro, vincendo il gironcino.

Con nove atleti 2015 su dodici a referto, i pieffini mostrano ancora una volta grinta, intensità e ottime giocate su entrambi i lati del campo.

PF. Bertone, Bruno G., Bruno F., Calleri, Chionetti, El Jabeer, Gallo, Hincu, Lubatti, Mula, Novarese, Pittavino. All. Bolgioni T.

Aquilotti Small

PF 18 – ACAJA FOSSANO 6

PF 16 – MONDOVÌ 8

Al Palazzetto di Dogliani va in scena il primo raduno casalingo Aquilotti Small. Nonostante le tante assenze, i piccoli fariglianesi disputano due grandi partite, imponendosi con determinazione in entrambi i match e confermando i costanti miglioramenti del gruppo.

PF. Armando, Bottone, Carretto, Malloru, Moreno, Pira, Pirra, Roberi, Vercesi. All. Tommaso Bolgioni.

Scoiattoli Big

Ritorno tra le mura amiche per il gruppo Scoiattoli Big. Al palazzetto di Farigliano, quadrangolare ad alta intensità contro Iogiocominibasket Cuneo e B.C. Mondovì. Ottima prova dei padroni di casa, che mettono in campo grinta e concentrazione per tutti i "tempini" giocati.

PF. Benedetto, Benente, Brizio, Borra, Gallo, Garofalo, Mancardi, Paccani, Piccioni, Sanso. All. Cagnassi.





