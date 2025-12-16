Secondo posto nazionale per l’Arclub Fossano alla Coppa Italia Centri Giovanili

Nell’ultimo evento Federale del 2025 svoltosi nel weekend presso il palazzetto dello sport di Latisana (UD) organizzato dagli Arcieri Curtis Vadis, l’Arclub Fossano grazie alle frecce di Lorenzo Bertero, Giovanni Streri, Nicolò Bertero, Federico Viglietta, Rebecca Manno, Beatrice Streri, Chiara Conte e ai tecnici Roberta Poetto e Michele Giordana, dopo la vittoria ottenuta lo scorso anno a Belluno, sono riusciti a conquistare anche quest’anno la finalissima della Coppa Italia Centri Giovanili 2025. Al termine delle quattro volèe di finale hanno conquistato un meritatissimo secondo posto, dietro solo agli atleti della Maremmana Arcieri.

Al termine delle 30 frecce di qualifica la squadra piemontese aveva ottenuto la terza posizione con 1586 punti.

Nel primo girone eliminatorio i Fossanesi conquistano il secondo posto con 4 punti, nel successivo raggruppamento sempre con 4 punti sono secondi e raggiungono la semifinale.

Affascinante e avvincente il match di semifinale contro gli atleti del Malin Archery che ha visto la vittoria dell’Arclub Fossano per un solo punto 215-214. Uno scontro punto a punto che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultima freccia.

L’atto conclusivo mette a confronto l’Arclub Fossano con la Maremmana Arcieri e sono i toscani ad aggiudicarsi con il punteggio di 218 -211 il trofeo Centri Giovanili 2025.

In ogni caso, il secondo posto ottenuto dall’Arclub Fossano, dopo il primo conquistato nel 2024, rappresenta un riconoscimento importante per l’associazione fossanese, premiando l’impegno e la costanza del lavoro svolto durante gli ultimi anni. Un sentito plauso va anche ai tecnici il cui contributo è stato determinante nel percorso di crescita e nei risultati raggiunti dalla squadra.

La dirigenza dell'Arclub ringrazia gli atleti per l'importante risultato ottenuto, la tifoseria dei puffi presente sul campo e tutti coloro che hanno dato il loro supporto da casa.