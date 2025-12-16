VOLLEY F / Centallo Volley, amaro tie break in Prima Divisione e stop per l’Under 18

Fine settimana agrodolce per il Centallo Volley, protagonista di due sfide impegnative tra Prima Divisione e Under 18. Le centallesi mostrano carattere e spirito di squadra, ma tornano dal campo con una sconfitta al tie break e uno stop netto contro Cuneo, mitigati però da segnali positivi di crescita e da un gesto esemplare di fair play.

PRIMA DIVISIONE

Si conclude con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca il girone di andata della Prima Divisione del Centallo Volley, battuto 3 a 2 sul campo del Busca. Una gara che, fin dalle prime battute, ha mostrato come le centallesi fossero pronte a confrontarsi con una formazione solida, da sempre avversaria ostica.

L’avvio è positivo, con il primo parziale conquistato ai vantaggi al termine di una bella rimonta del Centallo, mentre nei due set successivi sono le padrone di casa ad avere la meglio. Nel quarto parziale le centallesi ritrovano energie e lucidità, partono forte e, nonostante un tentativo di recupero delle buschesi, riescono a riportare il match in parità.

Si arriva così al tie break, un set rapido e combattuto, in cui ogni punto pesa come un macigno: nel finale è il Busca a trovare lo spunto decisivo, assicurandosi la vittoria.

“Una partita lunga e sofferta, che lascia l’amaro in bocca, perché con un po’ più di concentrazione nei momenti chiave avremmo potuto portarla a casa. Portiamo comunque a casa un punto importante che ci permette di restare a metà classifica”.

Prossimo appuntamento per la Prima Divisione: mercoledì 17 Dicembre a Dronero, per la prima giornata del girone di ritorno.

Parziali: 24-26; 25-16; 25-15; 21-25; 15-10

ROSTER: PALLEGGIATORI: Eleonora Gerbaudo, Rachele Ricci; BANDE: Carola Ariaudo, Alessia Tidona, Martina Mattalia; OPPOSTI: Lucia Ferrero, Dalila Migliore, Sofia Tonello; CENTRALI: Vittoria Rulfi, Federica Isaia, Beatrice Isoardi; LIBERO: Sofia Ferrero (k), Marta Garello. 1ª allenatrice: Francesca Mattalia Sardo, 2ª allenatrice: Ilaria Cravero

UNDER 18

Il Centallo Volley torna alla sconfitta nel campionato Under 18, superato dalla forte formazione del Cuneo, avversaria che già nella gara di andata aveva messo in difficoltà le centallesi.

L’incontro si è chiuso in tre parziali molto simili tra loro, con una nota di merito per l’ultimo set, nel quale il Centallo Volley ha aumentato ulteriormente l’intensità nel tentativo di conquistare il parziale. Nel finale, però, le padrone di casa sono riuscite a chiudere i giochi e ad assicurarsi la vittoria.

Da sottolineare il grande gesto di fair play di RACHELE RICCI che ha ammesso un tocco non rilevato dall’arbitro, ricevendo i complimenti della squadra avversaria, del pubblico e dello stesso direttore di gara.

“In queste settimane l’influenza stagionale ci sta mettendo a dura prova, costringendoci anche a modificare alcuni ruoli. Nonostante questo siamo scese in campo con grinta e abbiamo cercato di difendere ogni pallone, riuscendo in diversi momenti a mettere in difficoltà le avversarie. Non è bastato, ma non ci arrendiamo, sperando di avere il roster al completo già dalla prossima partita per giocarci tutte insieme l’ultima gara prima delle vacanze natalizie”.

Prossimo appuntamento per l’Under 18 del Centallo Volley: domenica 21 Dicembre sul campo del MON.VI.BAM.

Parziali: 25-14; 25-11; 25-16

ROSTER: PALLEGGIATORI: Rachele Ricci, Marta Garello; BANDE: Lucia Ferrero, Martina Mattalia; OPPOSTI:Dalila Migliore, Vittoria Beltramo; CENTRALI: Vittoria Rulfi, Federica Isaia, Beatrice Isoardi; LIBERO: Rachele Mattalia. 1ª allenatrice: Francesca Mattalia Sardo, 2ª allenatrice: Ilaria Cravero