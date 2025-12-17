Cuneoginnastica in evidenza ai campionati italiani AICS

Si sono svolti a Capriolo, in provincia di Brescia, i campionati italiani AICS di ginnastica artistica femminile, una competizione di livello nazionale che ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutta Italia. Tra queste, la Cuneoginnastica ha preso parte all’evento con un gruppo numeroso di ginnaste del settore agonistico, ottenendo risultati di rilievo e confermando l’ottimo lavoro svolto durante la stagione.

Le atlete della Cuneoginnastica hanno conquistato l’accesso alla fase nazionale dopo aver superato il percorso dei campionati regionali, dimostrando costanza, impegno e crescita tecnica.

In una competizione di alto livello, le ginnaste hanno affrontato la gara sui quattro attrezzi della ginnastica artistica femminile, raccogliendo piazzamenti significativi e preziosa esperienza.

Nella categoria Secondo Grado, riservata alle ginnaste che hanno già svolto attività e gare in federazione, hanno gareggiato le junior Biarese Martina, Matranga Sofia e Paschiero Alice. Martina ha concluso la competizione con un ottimo ottavo posto, Sofia ha raggiunto un brillante quinto posto, mentre Alice si è classificata undicesima in una delle categorie con il programma tecnico più complesso dell’intera manifestazione. Per tutte loro una buona gara, che lascia intravedere ampi margini di miglioramento per il futuro.

Nella categoria Primo Grado B, hanno preso parte Capello Costanza Ginevra, Frakulla Ilary e Pelagatta Viola, protagoniste di una gara particolarmente brillante su tutti e quattro gli attrezzi, che ha permesso loro di chiudere bene in classifica, confermando solidità ed equilibrio nelle esecuzioni.

Sempre nella categoria Primo Grado C, dedicata alle ginnaste più grandi, hanno gareggiato Chiardola Mia, D’Angelo Emma, Dotta Elisabetta, Giraudo Giulia e Rosso Letizia. Anche per loro una competizione positiva, conclusa con buone prove complessive e piazzamenti di rilievo in classifica generale sul totale dei quattro attrezzi.

Per la categoria Primo Grado 3, ha gareggiato anche Meinero Hilary, che ha esordito in una categoria più complessa, affrontando la gara con determinazione e portando a termine una prova convincente. Nella categoria Senior, è scesa in pedana una delle ginnaste più esperte del gruppo, Pellegrino Giulia, che ha svolto una gara brillante su tutti gli attrezzi, mostrando evidenti miglioramenti e confermando, allo stesso tempo, interessanti prospettive di crescita.

Grande soddisfazione anche per la più giovane atleta in gara: nella categoria Under 8, Yoryor Christina Elena che ha conquistato la fascia d’argento, regalando un risultato di prestigio alla società.

Entusiasmo e orgoglio da parte dei tecnici che seguono le ginnaste negli allenamenti presso la Casa della Ginnastica, così come per il tecnico che ha accompagnato le atlete in gara, Monica Sola, che ha potuto constatare sul campo i progressi frutto del lavoro estivo e della preparazione svolta negli ultimi mesi.

Un’esperienza importante, dunque, per la Cuneoginnastica, che torna da Capriolo con risultati incoraggianti, conferme significative e tanta motivazione in vista dei prossimi impegni agonistici.