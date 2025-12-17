Volley Savigliano: il punto sulle squadre giovanili biancoblu

Si è concluso solo nella serata di martedì 16 dicembre con la partita dell’Under 17 il lungo weekend di gare del settore giovanile del Volley Savigliano, penultimo a ranghi completi prima della sosta natalizia.

Serie D

Trasferta domenicale indigesta per i ragazzi della Serie D, sconfitti in tre set da Pivielle. Si può dire, purtroppo, che i biancoblù non sono praticamente scesi in campo, con errori in tutti i fondamentali e poca lucidità che non hanno permesso di battagliare ad armi pari con una squadra sicuramente alla portata. L’unica nota positiva è il rientro di alcuni elementi della rosa che possono dare più soluzioni a coach Piovano.

Prossimo appuntamento sabato 20 dicembre ore 18,30 a Racconigi contro il Torino Volley NexGen.

Prima Divisione

Partita difficile anche per la Prima Divisione contro i primi e più esperti giocatori del Pgs Jolly Castagnole. In casa biancoblù si sono viste comunque alcune cose buone ma il divario è stato abbastanza grande.

Prossimo appuntamento giovedì 8 gennaio a Dronero contro la formazione locale dei Dragons.

Under 17

La squadra griffata GrandaCar cede nel posticipo del martedì sera in casa di Villanova. I ragazzi di Dimitri e Caula partono bene, vincendo con merito il primo set, ma poi calano e lasciano spazio ai monregalesi, bravi a imporsi nel secondo parziale e poi a prendere margine in quelli successivi. Finisce 3-1.

Prossimo appuntamento domenica 20 dicembre a Savigliano contro la formazione del Cuneo Volley Fioi.

Under 15

Buona prestazione da parte dei biancoblù, che in settimana non erano riusciti ad allenarsi con la rosa completa a causa dell'influenza che aveva decimato il roster. Il gruppo griffato Unipolsai Mellano Cristiano inizia benissimo chiudendo il primo set 25-9 senza sbavature. Nel secondo, un calo nel finale causa la sconfitta per 24-26.

Nonostante le difficoltà e le condizioni fisiche non al meglio, però, i saviglianesi si portano a casa il terzo set 25-23 con determinazione e nel quarto set dimostrano la loro forza chiudendo 25-13.

Prossimo appuntamento a Savigliano sabato 20 dicembre alle ore 10,30 per la prima gara del girone di ritorno contro il Virtus Boves.

Under 13 (6x6)

L’Under 13 cede contro il Mercatò Alba in una gara tiratissima, conclusa solo al tie-break. “È nostra abitudine guardare sempre il lato positivo delle situazioni. Oggi però guardare il lato positivo è un po’ meno semplice, perchè il punto portato a casa sa di rammarico per aver giocato al di sotto delle nostre capacità. Sicuramente questa sconfitta in questa modalità servirà come esperienza per comprendere che in campo servono sempre attenzione, grinta, poco desiderio di protagonismo e tanto gioco di squadra” – il pensiero dello staff tecnico.

Prossimo appuntamento domenica 21 dicembre a Boves contro il Virtus Boves.

I risultati del weekend del 13-14 dicembre

Serie D

Pivielle 3

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 0

Banca Crs Savigliano: Marassi, Mondino, Giordana, Uka, Negro, Bonannini, Gallo, Gemma K, Giaccardi, La Corte. Liberi: Ballario, Iemma. Allenatori: Piovano, Giaccardi.

Prima Divisione

Pgs Jolly Castagnole 3

Conte Gianluca Volley Savigliano 0

Conte Gianluca Volley Savigliano: Abrate, Cavallotto, Chiesa, Dichiera, Ferrero, Mina (K), Minetti, Negro, Ruatta, Gandolfo, Chialva. Libero: Ambrogio. Allenatore: Dimitri.

Under 17

Villanova Volley 3

Grandacar Savigliano 1

GrandaCar Volley Savigliano: Marassi (K), Chialva, Uka, Mondino, Cavallotto, Negro, Ruatta, Chiesa, La Corte. Liberi: Ambrogio, Gandolfo. Allenatori: Dimitri, Caula. Dirigente: Mondino.

Under 15

Unipolsai Mellano Cristiano 3

Cuneo volley Cervasca 1

UnipolSai Mellano Cristiano: D'Amelio, Bongioanni, Novaresio (k), Catanzariti, Gosmar, Bosio, Isoardi, Assalve, Pirra, Gandolfo. Allenatore: Sankara.

U13 (6x6)

Mercato Alba 3

Cierre Ferramenta Volley Savigliano 2

Cierre Ferramenta Volley Savigliano: Piovano (K), Scaglia, Moustanir, Andriano, Giovenale, Chiaramello, Olivero, Sacco, Dominici. Allenatore: Boscolo.