Bra, danneggiate luminarie e decorazioni natalizie dello storico negozio di risto-gastronomia “Corino”

A distanza di un mese a Bra, in piazza Carlo Alberto, ennesimo atto di inciviltà compiuto da parte di ignoti, dopo il furto di numerose palline e decorazioni di fronte al negozio “Frutta Rey”.

Questa volta a subirne i danni, l’attività situata proprio a fianco a quella gestita dai giovani Sam e Erik Reinaudo: lo storico punto vendita di ristogastronomia e pasta fresca “Corino”, del titolare Mauro Corino.

Il negoziante ha evidenziato la bravata: “Ho subìto ieri notte, indicativamente intorno alle 2, che è coinciso con il danneggiamento di una serie di luci e decorazioni natalizie. Io e i commercianti di zona reputiamo minata la sicurezza in questa zona, troppo spesso bersagliata da questi gesti”.

Un nuovo caso che si aggiunge a quelli già avvenuti in precedenza, anche nel periodo estivo, in quel quartiere.