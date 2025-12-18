 / Cronaca

Cronaca | 18 dicembre 2025, 18:54

Bra, danneggiate luminarie e decorazioni natalizie dello storico negozio di risto-gastronomia “Corino”

Ennesimo gesto di vandalismo avvenuto in pieno centro, verificatosi ieri alle 2 di notte, in piazza Carlo Alberto. Il titolare Mauro: “Troppi episodi di questo tipo stanno minando la sicurezza della zona”

La vetrina vandalizzata

A distanza di un mese a Bra, in piazza Carlo Alberto, ennesimo atto di inciviltà compiuto da parte di ignoti, dopo il furto di numerose palline e decorazioni di fronte al negozio “Frutta Rey”.

Questa volta a subirne i danni, l’attività situata proprio a fianco a quella gestita dai giovani Sam e Erik Reinaudo: lo storico punto vendita di ristogastronomia e pasta fresca “Corino”, del titolare Mauro Corino.

Il negoziante ha evidenziato la bravata: “Ho subìto ieri notte, indicativamente intorno alle 2, che è coinciso con il danneggiamento di una serie di luci e decorazioni natalizie. Io e i commercianti di zona reputiamo minata la sicurezza in questa zona, troppo spesso bersagliata da questi gesti”.

Un nuovo caso che si aggiunge a quelli già avvenuti in precedenza, anche nel periodo estivo, in quel quartiere.

Cristiano Sabre

