Consiglio comunale di Savigliano: bilancio, interrogazioni e grandi opere al centro dell’ultima seduta del 2025

Si terrà questa sera, giovedì 18 dicembre alle ore 18, il Consiglio comunale di Savigliano, ultimo appuntamento istituzionale del 2025.

Una seduta densa di contenuti, che segna la conclusione dell’attività consiliare dell’anno che sta per concludersi e pone le basi amministrative e finanziarie per il futuro della città.

Come da tradizione di fine anno, uno dei punti centrali dell’ordine del giorno sarà l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, accompagnato dal programma triennale dei lavori pubblici e dall’elenco annuale degli interventi previsti per il 2026. In agenda anche la definizione delle aliquote delle imposte comunali, tra cui l’Imu.

In apertura dei lavori sono previste quattro interrogazioni rivolte al sindaco Antonello Portera.

La prima è presentata dal consigliere Giulio Ambroggio (Lista Civica Giulio Ambroggio Sindaco) e riguarda il recupero del mulino di Suniglia, tema che non era stato affrontato nella seduta del 27 novembre scorso a causa dell’assenza del consigliere per motivi di salute.

Ambroggio chiede chiarimenti sulla situazione dell’immobile, oggi di proprietà comunale: “Nonostante fosse destinato a diversi usi, tra cui un museo del grano, il Mulino – afferma Ambroggio – resta inutilizzato e sottoposto all’ingiuria del tempo». Il consigliere desidera quindi conoscere quale sia l’attuale stato del bene”.

La seconda interrogazione è firmata da Giorgia Seliak del gruppo Spazio Savigliano e riguarda la Casa di comunità, la cui costruzione è prevista nei pressi dell’ospedale Santissima Annunziata.

Seguirà l’intervento di Giacomo Calcagno (Spazio Savigliano) sull’avanzamento dei lavori del ponte di via Alba sul torrente Mellea, avviati nel settembre scorso, la cui fine lavori era stata indicata.

Sempre per il gruppo Spazio Savigliano è prevista l’interpellanza di Paolo Tesio, che chiede aggiornamenti sullo stato della pianificazione della viabilità in vista della costruzione del nuovo ospedale.

Tra i temi all’ordine del giorno anche la decisione del Comune di recedere dalla Geac, la società che gestisce l’aeroporto di Levaldigi, nella quale Savigliano detiene una piccola quota di partecipazione.

Si discuterà inoltre della determinazione del gettone di presenza dei consiglieri comunali e della definizione, per l’anno 2026, della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a interventi su edifici adibiti al culto.

Ampio spazio sarà dedicato alla programmazione e alla gestione del patrimonio comunale, con l’approvazione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2027-2028 e del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2027-2028, oltre all’elenco annuale 2026.

In discussione anche diverse modifiche regolamentari, tra cui: la modifica del regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale; la modifica del regolamento comunale per il canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinati ai mercati anche in strutture attrezzate.

All’ordine del giorno figura inoltre l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), relativa alla sezione strategica 2023-2027 e alla sezione operativa 2026-2028, passaggio propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

Sono stati presentati due emendamenti a firma dei consiglieri di minoranza: Paolo Tesio, Giorgia Seliak e Giacomo Calcagno del gruppo Spazio Savigliano.

Chiude l’ordine del giorno la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, con la relativa approvazione.