SUPERLEGA / Cuneo, numeri da vertice e cuore pieno: Costamagna ringrazia il pubblico biancoblù

Ci sono classifiche che vanno oltre il campo e raccontano storie di identità, appartenenza e passione. È il caso dei dati diffusi nei giorni scorsi dalla Lega Pallavolo Serie A maschile, che fotografano una Superlega divisa tra modelli economici differenti: chi punta sul tutto esaurito a prezzi popolari e chi, invece, valorizza l’offerta puntando su un incasso più elevato anche senza il “sold out” sistematico. In questo scenario, Cuneo si prende la scena.

Al primo anno dal ritorno in SuperLega, la società piemontese guidata dal presidente Gabriele Costamagna comanda infatti la classifica degli incassi complessivi, sostenuta da una media spettatori tra le più alte del campionato e da un prezzo medio del biglietto superiore agli 11 euro, secondo solo a Modena. Un dato che acquista ancora più valore se confrontato con realtà come Verona, prima per presenze complessive ma più indietro negli incassi, grazie a una politica di prezzi fortemente accessibili, resa possibile anche dalla presenza di un main sponsor di peso.

L’analisi incrociata del girone di andata mostra così una SuperLega dai volti diversi: Modena primeggia per incasso medio e prezzo del biglietto, Perugia riesce a coniugare la miglior media spettatori con entrate elevate, mentre Cuneo si conferma un caso emblematico di come il botteghino possa diventare una voce fondamentale in assenza di un grande sponsor trainante, grazie alla risposta costante del territorio.

Proprio questi numeri hanno spinto Costamagna a un ringraziamento pubblico sentito e non formale, alla vigilia di un’altra domenica destinata a richiamare il grande pubblico al palasport di San Rocco. Domani, alle 17, arriva la Lube Civitanova, avversaria che rievoca nei tifosi cuneesi i fasti di un passato ancora vivo nella memoria.

"Ci sono numeri che vanno oltre i bilanci e le classifiche – ha scritto il presidente in un post sulle sue pagine social –. I dati su incassi e spettatori raccontano soprattutto un legame profondo, viscerale, che unisce Cuneo alla pallavolo". Parole che mettono al centro la gente prima ancora dei risultati economici: "Voglio dire grazie, sinceramente, al pubblico di Cuneo. A chi riempie il palazzetto, a chi sceglie di esserci sempre, a chi trasmette questa passione ai figli, a chi vive ogni partita come un pezzo della propria storia. Questo pubblico è l’anima vera di questa società".

Un ringraziamento che si allarga anche al tessuto economico locale: "Insieme ai tanti medi e piccoli sponsor del territorio, che con discrezione e fedeltà sostengono il progetto, rappresenta la spina dorsale del nostro movimento".

Infine, lo sguardo al significato più profondo dei numeri: "Essere oggi, al giro di boa, tra le prime tre squadre della SuperLega per incasso e spettatori non è un caso: è conferma di quanto Cuneo abbia un legame storico e profondo con la pallavolo. Un patrimonio che va custodito, rispettato e portato avanti con orgoglio e responsabilità, per chi c’era prima di noi e per chi verrà dopo".

Domani il campo dirà la sua, ma intanto Cuneo ha già vinto una partita fondamentale: quella dell’identità e del legame con il suo pubblico.

"Avanti Cuneo!", come chiude Costamagna. E il palazzetto è pronto a rispondere.






