Confartigianato Cuneo apre il nuovo anno con la “Scuola per Genitori”: al via la seconda edizione per accompagnare le famiglie nelle sfide educative contemporanee

Dopo il grande riscontro ottenuto dalla prima edizione, Confartigianato Imprese Cuneo rilancia il proprio impegno a sostegno delle famiglie del territorio con la seconda edizione della “Scuola per Genitori”, un percorso di informazione, confronto e supporto dedicato ai temi educativi e socio-psicologici che oggi interpellano in modo sempre più profondo il rapporto tra genitori e figli.

Le famiglie avvertono con crescente intensità il bisogno di strumenti adeguati per orientarsi in una fase storica caratterizzata da rapidi cambiamenti culturali, tecnologici ed economici. La transizione dall’infanzia all’età adulta, da sempre un passaggio delicato, assume oggi contorni ancora più complessi: l’impatto pervasivo del digitale, la pressione esercitata dai social media, l’incertezza sul futuro professionale, la difficoltà di immaginare un’autonomia personale ed economica stabile e la necessità di individuare e valorizzare i propri talenti in un mercato del lavoro in continua evoluzione rappresentano sfide quotidiane per i giovani e, di riflesso, per i loro genitori.

Partendo da questo contesto, Confartigianato Imprese Cuneo, con il sostegno di Fondazione CRC nell’ambito del progetto Wellgranda, e di Banca d’Alba, propone un format strutturato in tre appuntamenti serali, affidati a professionisti di primo piano nel panorama nazionale, con l’obiettivo di offrire chiavi di lettura aggiornate, strumenti pratici e occasioni di riflessione condivisa sui nuovi trend che stanno trasformando la società e le dinamiche familiari.

Tre appuntamenti in calendario. Si partirà venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 20.30, presso il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, con l’intervento di Stefania Andreoli, psicologa e psicoterapeuta, una tra le voci più autorevoli nel campo dell’adolescenza. Già ospite della prima edizione, Andreoli aveva riscosso un grande successo di pubblico. Nel nuovo incontro, dal titolo “Tra Boomer e Generazione Alpha. Un gap culturale da colmare di nuovi significati”, affronterà il tema del dialogo intergenerazionale e della necessità di costruire nuovi linguaggi educativi capaci di avvicinare mondi apparentemente distanti. Se negli ultimi decenni l’identità adulta è stata principalmente fondata sul lavoro e sulla possibilità di costruire un proprio ruolo sociale e professionale, oggi quel modello appare in crisi e non più in grado di offrire le certezze fornite finora.

Anche per questo, nella “stanza delle parole” dove la psicoterapeuta Stefania Andreoli riceve i suoi pazienti, negli ultimi anni ha cominciato a emergere una istanza generazionale comune: quella dei venti-trentenni e dei trenta-quarantenni, in cerca di aiuto per capire come trovare il proprio posto in un mondo sempre più schiacciato sul presente e che sembra aver perso ogni slancio verso il futuro. In un momento in cui le accuse reciproche prevalgono sul dialogo e la richiesta di omologarsi a un irraggiungibile ideale di perfezione vince sul guardarsi davvero, potrebbero essere proprio i giovani adulti, e i nuovi modelli di cui sono portatori in quanto figli del loro tempo, a indicare la soluzione rivoluzionaria capace di aiutare tutti a essere più in ascolto di sé stessi e degli altri e, finalmente, anche più felici.

La “Scuola per Genitori” proseguirà il 18 febbraio 2026, ore 20.30, al Cinema Monviso di Cuneo. Sarà la volta di Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta, esperto di dipendenze tecnologiche e benessere digitale. Con l’incontro “Bambini e adolescenti digitali. Le nuove fragilità educative che nascono nell’ecosistema web”, Lavenia offrirà indicazioni concrete per aiutare genitori e adulti di riferimento a promuovere un uso consapevole e sano delle tecnologie.

Terzo e ultimo appuntamento mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.30, presso il Cinema Teatro Baretti di Mondovì. Interverrà Roberta Bruzzone, criminologa investigativa e psicologa forense, con l’incontro “Il lato oscuro della rete”, dedicato ai rischi che possono annidarsi dietro le interazioni quotidiane sui social network e agli strumenti di prevenzione e tutela dei minori.

«Con la seconda edizione della "Scuola per Genitori" – dichiara Daniela Laura Balestra presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – vogliamo ribadire il nostro ruolo di associazione attenta non solo alle imprese, ma anche al benessere delle persone e delle famiglie. Educare oggi significa affrontare una complessità nuova, che richiede competenze, ascolto e alleanze tra genitori, scuola e territorio. Offrire occasioni di confronto qualificato con esperti di alto livello è un modo concreto per sostenere le famiglie e rafforzare il tessuto sociale della nostra provincia. La "Scuola per Genitori" si conferma così come uno spazio aperto e inclusivo, pensato per accompagnare mamme e papà – ma anche educatori e adulti interessati – in un percorso di maggiore consapevolezza, con l'obiettivo di costruire relazioni educative più solide e capaci di rispondere alle sfide del presente e del futuro».

Informazioni e iscrizioni su: https://cuneo.confartigianato.it/scuola-per-genitori-2026/