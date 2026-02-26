Madonna dell’Olmo di Cuneo: sul senso unico in via Torre Allera il Comune non ha preso decisioni

Il consigliere di opposizione degli Indipendenti, Paolo Armellini, il problema l’ha posto. “Si tratta - dice - del progetto ipotizzato dal Comune attraverso il quale si prevedono modifiche alla viabilità, con nuovi sensi di percorrenza per auto e bus, in via Granatieri di Sardegna e via Torre Allera. Questo può comportare rilevanti problemi di circolazione e disagi per i residenti e gli utenti, incanalando il traffico all’interno di una zona residenziale anziché toglierlo. Chiediamo se non si ritenga opportuno ripensare a quanto immaginato”.

(Il consigliere Paolo Armellini)

Nel concreto via Torre Allera diventerebbe a senso unico verso via della Battaglia, dall’incrocio di fronte alla Farmacia fino a via Granatieri di Sardegna. E le auto e i bus che da via Torre Allera dovrebbero andare a Cuneo, svolterebbero a destra lungo la stessa via Granatieri per poi raggiungere via Torretta, via Chiri e la rotonda della Statale 20.

Cosa risponde l’assessore alla Mobilità, Luca Pellegrino? “L’obiettivo - afferma - è di realizzare due corsie ciclabili a raso in via Torre Allera nell’ambito del progetto PieMonta in bici della Regione. Come abbiamo già fatto in via Pollino a Ronchi e nelle vie Spinetta e Rocca de’ Baldi a Borgo San Giuseppe. La carreggiata viene condivisa dai mezzi a motore e dalle biciclette, con queste ultime che hanno sempre la precedenza”.

Perché allora le modifiche alla viabilità? “I consiglieri di zona e il Comitato di quartiere hanno portato all’attenzione mia e degli Uffici il fatto che via Torre Allera in quel tratto è stretta ed esiste comunque un problema di percorrenza quando si incrociano due bus. Da qui è nato il ragionamento sulle ipotesi che potrebbero migliorare il traffico in quell’area. Tra queste c’è il senso unico in via Torre Allera, con la previsione di una fermata del trasporto pubblico in via Granatieri di Sardegna dove i bus transiterebbero con la modifica alla viabilità”.

Ha fatto delle verifiche? “Ho percorso le strade interessate in tutti i sensi di marcia con un bus, per capire quale potesse essere la soluzione migliore. Inoltre, abbiamo posizionato in via Torre Allera il conta-auto per misurare i passaggi in una direzione e nell’altra e avere i dati necessari a sviluppare ulteriori ragionamenti. Al momento, però, nulla è stato deciso. Ne parleremo con il Comitato di quartiere e i frazionisti in un incontro, in modo da arrivare a una scelta il più possibile condivisa”.

(L'assessore Luca Pellegrino)

Il finale. L’incontro dovrebbe svolgersi giovedì 5 marzo, ma non c’è ancora l’ufficialità su data e ora. L’assessore Pellegrino ha confermato che, con o senza senso unico, le corsie ciclabili in via Torre Allera saranno comunque realizzate. Però si sta rafforzando sempre di più l’ipotesi di non toccare la viabilità della zona, lasciando il doppio senso di circolazione in via Torre Allera ed evitando il sovraccarico di traffico in via Granatieri di Sardegna e anche in via don Serafino Viano.