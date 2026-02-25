Savigliano, incontro sul referendum giustizia: "Le ragioni del No"

Savigliano ospita un dibattito pubblico sul referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia. Sabato 28 febbraio, alle ore 18:00, presso la Sala Miretti (lato Piazza Santarosa), si terrà l’incontro “Le ragioni del NO al Referendum costituzionale”.

Due relatori di spicco porteranno testimonianze e analisi critiche sulla proposta di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pm, due Consigli Superiori della Magistratura distinti e una Corte disciplinare unica.

Giuseppe Antoci, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione DMED al Parlamento Europeo e già presidente del Parco dei Nebrodi (esperto di antimafia), e Onelio Dodero, Procuratore della Repubblica al Tribunale di Cuneo, impegnato nella lotta al crimine organizzato, discuteranno delle implicazioni sulla tutela dell’autonomia giudiziaria.

Al centro del confronto, l’equilibrio tra politica e magistratura: la riforma rischia di alterare i pesi e contrappesi previsti dalla Costituzione del 1948, minando l’indipendenza dei magistrati da interferenze esterne e garantendo una giustizia imparziale.

L’iniziativa, aperta al pubblico, mira a offrire un’analisi approfondita per un voto consapevole, in un contesto di dibattiti nazionali sul mantenimento dell’attuale assetto o sull’adozione della separazione carriere.



