Roma BJJ Challenge Junior 2025: tutti a podio gli atleti del Predator Team di Evolution Gym

Risultato di grande prestigio per la Evolution Gym ssd al Roma BJJ Challenge Junior 2025, competizione nazionale organizzata dalla Unione Italiana Jiu Jitsu e dedicata alle categorie giovanili.

Il Predator Team della Evolution Gym ha preso parte all’evento con tre atleti, ottenendo un risultato di assoluto rilievo: tre partecipanti, tre atleti a podio, a conferma dell’elevato livello tecnico e della preparazione del gruppo.

Nel dettaglio, Aurelia Marini conquista il 1° posto nel Gi, cintura grigia, categoria -30 kg, imponendosi con autorità nella propria categoria. L’atleta ottiene inoltre il 3° posto nella competizione No Gi, dimostrando grande completezza e adattabilità.

Prestazione di carattere per Alessandro Bono, che sale sul 3° gradino del podio nel Gi -40 kg, gareggiando nella categoria superiore 10/11/12 anni, affrontando avversari più grandi con determinazione e maturità.

Podio anche per Giovanni Bono, che conclude la gara con un 3° posto nel Gi -30 kg, frutto di una prova solida e di un percorso di crescita costante.

Grande soddisfazione da parte dei maestri Francesco Bono e Luca Marini, che sottolineano come i risultati ottenuti siano il frutto del lavoro quotidiano svolto in palestra, basato su preparazione tecnica, disciplina e valori sportivi.

Il Roma BJJ Challenge Junior 2025 conferma Evolution Gym come realtà di riferimento nel panorama del Brazilian Jiu Jitsu giovanile, capace di formare giovani atleti competitivi e pronti ad affrontare il contesto nazionale.