VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: il Mondovì Volley chiude il 2025 al terzo posto

A tutta forza verso l’A3! Florens Vigevano e Volley 2001 Garlasco viaggiano spedite verso la promozione nella nascente terza serie nazionale. Nella terzultima giornata di andata del Campionato di volley femminile di serie B1 (girone A), la capolista Florens si è facilmente sbarazzata del Chieri 76 con un netto e veloce 3-0. Stessa sorte oer il Volley 2001 Garlasco, che in poco più di un’ora ha avuto la meglio del modesto Academy Volpiano.

Le due formazioni pavesi, distanziate l’una dall’altra da appena due lunghezze, sembrano avere una marcia in più rispetto tutte le altre concorrenti al salto di categoria. E’ rimasto al terzo posto il Mondovì Volley, che in casa del Parella Torino si è imposto per 3-1. Per le pumine la serata non era iniziata nel migliore dei modi, con le monregalesi, che in cerca delle giuste quadrature, concedevano il primo set alle padroni di casa (20-25). La reazione delle ragazze di coach Basso non si è fatta attendere e nei set successivi la musica è cambiata.

A prendere per mano, o meglio per la zampa il Puma sono state soprattutto le due centrali Chiara Bergese e Anna Aliberti, autrici di una prova di altissimo livello, condite rispettivamente da 18 e 15 punti. In chiarorusco, invece, la prestazione di Elisa Bole, dove ai 18 punti messi a referto (compresi 3 ace), ha fatto da contraltare l’incertezza in fase di ricezione. Mondovì che dunque è rimasto sul terzo gradino della classifica, in compagnia del GSO Villa Cortese, che ha vinto e convinto sul campo del Care Project Bellusco per 3-0. Il miglior quoziente set delle pumine, tuttavia, a parità di vittorie ottenute, mette ancora in leggero vantaggio il Mondovì.

E’ rimasto in scia delle prime posizioni anche il Capo D’Orso Palau, che in casa ha superato per 3-0 il SD CCS Cogne Aosta. La formazione sarda ha trovato nella sua capitana Laura Partenio l’indiscussa protagonista del match, con 14 punti messi a segno e una percentuale di efficienza in attacco del 55%. Polveri piuttosto bagnate, invece, in casa valdostana, con Angelica Costamagna (10) tambureggiante al servizio con 4 ace, ma poco concreta in attacco. Colpo esterno per il Cus Torino, che sul campo dell’Issa Novara si è imposto con il risultato di 3-1.

Ricordiamo, infine, che il match tra l’Acrobatica Alessandria e il Pan Alfieri Cagliari sarà disputato il giorno dell’Epifania. Ora il Campionato di B1 si ferma per due settimane. Alla ripresa nel nuovo anno, fissata per il 10 gennaio, il Mondovì Volley ospiterà il Cus Torino, prima di affrontare le due trasferte consecutive con Volpiano e Palau. Nel 12° e penultimo turno del girone di andata, il match clou sembra essere quello tra Garlasco e Palau.

RISULTATI DELLA 11^ GIORNATA DI ANDATA

ACADEMY VOLPIANO VOLLEY 2001 GARLASCO 0-3 CAPO D’ORSO PALAU SD CCS COGNE AOSTA 3-0 PARELLA TORINO MONDOVI’ VOLLEY 1-3 FLORENS VIGEVANO CHIERI 76 3-0 CARE P. BELLUSCO GSO VILLA CORTESE 0-3 ISSA NOVARA CUS TORINO 1-3 ACR. ALESSANDRIA PAN ALFIERI CAGLIARI 06/01

LA CLASSIFICA

1 FLORENS VIGEVANO 31 2 VOLLEY 2001 GARLASCO 29 3 MONDOVI’ VOLLEY 25 4 GSO VILLA CORTESE 25 5 CAPO D’ORSO PALAU 21 6 ACROBATICA ALESSANDRA * 20 7 CUS TORINO 15 8 CARE P. BELLUSCO 14 9 SD CCS COGNE AOSTA 13 10 PAN A. CAGLIARI * 11 11 ISSA NOVARA 8 12 CHIERI 76 7 13 PARELLA TORINO 6 14 ACADEMY VOLPIANO 3

*una partita in meno

PROSSIMO TURNO – 12^ GIORNATA DI ANDATA 10/01/2026