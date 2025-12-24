Aperto il tesseramento alle Acli per il 2026

Presentata la Carta dei Servizi e aperto il tesseramento 2026 al sistema Acli. La partecipazione alla vita del movimento aclista da parte di un nuovo socio/a avviene attraverso l’iscrizione al Sistema Acli, tramite circoli o altri servizi che l’associazione offre nelle sue varie articolazioni e la tessera rimane valida dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di iscrizione.

Il tesseramento dà accesso alle agevolazioni su alcuni servizi offerti dalle Acli (come redazione modello 730, prestazioni Patronato e molti altri), oltre che a sconti presso le numerose strutture ed esercizi convenzionati con le Acli di Cuneo, come centri medici e acustici, librerie, cinema, negozi di ottici e articoli sportivi, assicurazioni, servizi per la casa e per la persona.

Quest’anno, si sono aggiunte delle interessanti convenzioni nuove con palestre, piscine, cliniche odontoiatriche, ottici, scuole di sci, ristoranti, bar e caseifici.

Infine, la tessera consente di aderire a convenzioni stipulate a livello nazionale, con Amplifon, Aci (Automobile Club) e Vittoria assicurazioni.

In un momento delicato come quello in cui viviamo, tra sfiducia e disorientamento, è fondamentale avere un punto di riferimento, e le Acli, con i loro ideali, i molteplici servizi e la loro vastissima gamma di iniziative, possono dare delle risposte utili ai problemi, sempre più complessi, da affrontare ogni giorno.

Chi lo desidera può richiedere direttamente in sede o negli uffici zonali la Carta dei Servizi in formato cartaceo contenente le indicazioni e tutti gli sconti a cui si ha diritto con il tesseramento.

La Carta dei Servizi è anche consultabile e scaricabile dal sito Acli qui: https://aclicuneo.it/wp-content/uploads/2025/12/Carta_Servizi_2026_web.pdf

Per informazioni e delucidazioni si può telefonare, dal lunedì al venerdì, alla sede provinciale di Cuneo, allo 0171-452611, oppure rivolgersi ai circoli o alle sedi zonali.