Un maxi Babbo Natale “acrobata” fa gli auguri da Ironcut di Manta

Per augurare buone feste, Ironcut ha scelto un’iniziativa originale e scenografica: un maxi Babbo Natale rosso fuoco che si arrampica sullo stabilimento, diventando un simpatico simbolo di augurio e di vicinanza ai clienti e al territorio.

Un gesto che unisce spirito natalizio e voglia di guardare al futuro con entusiasmo, restando fedeli ai valori che contraddistinguono Ironcut.

L’azienda di Manta, (in via Galimberti, 72) è da anni un punto di riferimento nel settore del taglio e della piegatura della lamiera, grazie a professionalità, macchinari all’avanguardia e grande attenzione alle esigenze dei clienti.

Accanto alle lavorazioni metalliche di precisione, Ironcut ha recentemente ampliato la propria attività diventando anche distributrice di ferro in barre in tutti i formati, offrendo così un servizio completo a privati, fabbri e aziende metalmeccaniche.

Qualità, innovazione e centralità del cliente restano i pilastri della missione di Ironcut, che anche attraverso questo augurio natalizio vuole ringraziare chi ogni giorno sceglie l’azienda e rinnovare il proprio legame con il territorio, guardando al nuovo anno con fiducia e determinazione.