Dal Saluzzese al Monregalese, domani una nuova allerta GIALLA per valanghe

Allerta meteo GIALLA anche per la giornata di domani 26 dicembre sulle vallate della Granda, da quelle del Saluzzese fino alla valle Tanaro, in particolare per le valanghe, che potrebbero provocare disagi alla viabilità e possibili interruzioni nelle forniture dei servizi per neve. L'attività valanghiva potrà localmente interessare i siti abitualmente esposti al pericolo valanghe.

Fino a stanotte sono attese precipitazioni diffuse, deboli o moderate, con maggiori accumuli nevosi su zone montane e pedemontane torinesi e cuneesi e colline del Cuneese e dell'Astigiano.

Quota neve mediamente sui 400-800 m, con valori più alti a nord.

Dalla mattina di domani generale miglioramento del tempo.

Il pericolo valanghe sarà da Forte a moderato su tutte le nostre vallate.

Le grandi quantità di neve fresca e neve ventata dell'ultima settimana possono facilmente subire un distacco provocato o spontaneo al di sopra dei 1600 m circa. Dopo un lungo periodo di maltempo, in questa prima giornata di sole si raccomanda prudenza.