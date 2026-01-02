Lutto a Saluzzo per la scomparsa di Maria Grazia Caviglia, volto conosciuto nel mondo del volontariato cittadino

“Felici nel tempo e nell’eternità.” Nel necrologio la frase di don Bosco, che esprime il desiderio e la pedagogia del Santo di cui Maria Grazia Caviglia abbracciava i principi, impegnandosi in ambito sociale, nell’oratorio don Bosco di Saluzzo e in varie parrocchie.

L’ex impiegata Asl, aveva 71 anni ed era un volto conosciuto nel volontariato cittadino. L’Oratorio saluzzese esprime le condoglianze alla famiglia, ricordandola nella preghiera.

Lascia il marito Andrea, la figlia Elisa con Giuseppe, la sorella Patrizia, il cognato Simone, le nipoti Marta con Erik e l’adorato Elia, Cinzia con Fabio e tutti i parenti.

La salma sarà esposta presso la Casa del Commiato Calosso – Demaria di via San Nicola e le offerte in suo ricordo saranno devolute all’Odb di via Donaudi e alla ricerca.

Il rosario sarà recitato stasera venerdì 2 gennaio alle ore 18 presso la Cattedrale di Saluzzo, dove domani, sabato 3 gennaio, alle ore 14,30 avranno luogo i funerali.