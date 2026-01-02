Saluzzo, asilo Regina Margherita: porte aperte sabato 17 gennaio

Mentre i bambini e le loro famiglie stanno vivendo ancora le vacanze legate alle feste di Natale e del nuovo anno, la direzione dell’asilo Regina Margherita di Saluzzo annuncia l'Open Day che si terrà sabato 17 gennaio dalle 10 alle ore 12, presso la struttura di piazza Dante, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2026/2027.

Prima del Natale, i bambini dell'asilo si sono trasformati in piccoli attori per porgere gli auguri.

In un primo momento si sono esibiti il gruppo dei "grandi" e poi i "mezzani" interpretando una recita che aveva come sfondo la storia del Piccolo Principe, tema della programmazione didattica dell'anno scolastico.

Per concludere il mercoledì 17 dicembre i "piccoli" sono diventati dei bellissimi angioletti che ballavano e cantavano nel cielo per celebrare la nascita di Gesù.

Numerosi gli spettatori tra genitori, nonni ed il parroco del Duomo don Roberto Salomone con Babbo Natale. L'evento è stato realizzato dalle maestre e da tutto il personale con la preziosa partecipazione del Consiglio di Amministrazione che per l'occasione ha organizzato un piccolo mercatino natalizio con oggetti creati artigianalmente.