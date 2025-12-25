 / Attualità

Attualità | 25 dicembre 2025, 14:06

Gli auguri di Natale di Antonello Portera, sindaco di Savigliano: "Un anno che ci proietta nel futuro con fiducia" [VIDEO]

Tra le soddisfazioni del 2025 l'ospedale valutato ai vertici nazionali e la riapertura della Asti-Cuneo

Gli auguri di Natale di Antonello Portera, sindaco di Savigliano: &quot;Un anno che ci proietta nel futuro con fiducia&quot; [VIDEO]

Il sindaco di Savigliano Antonello Portera rivolge a nome proprio e dell'amministrazione comunale un saluto e un augurio di buone feste non solo ai concittadini saviglianesi, ma anche a tutti i lettori di Targato Cuneo.

Nel suo messaggio il primo cittadino ripercorre un anno fatto di gioie e momenti più difficili, ma che si chiude con belle soddisfazioni per Savigliano e per l'intera provincia di Cuneo: dai successi sportivi ai risultati in ambito sanitario, con l'ospedale cittadino valutato molto positivamente a livello nazionale e le buone prospettive per il nuovo ospedale del Quadrante Nord-Ovest. A queste si aggiunge la riapertura della Asti-Cuneo, notizia importante per tutta la provincia perché favorisce i collegamenti verso l'esterno del territorio.

«Un anno che ci proietta nel nuovo anno con fiducia – sottolinea il sindaco –. A tutti quanti raccomando di festeggiare con grande gioia, con grandi emozioni e anche in modo colorato, ma suggerisco di usare modi di festeggiare gioiosi, ma non rumorosi, nel rispetto di tutti. Buon anno a tutti, buone feste a tutti e subito Buon Natale a tutti!».

GUARDA QUI IL MESSAGGIO E GLI AUGURI DI ANTONELLO PORTERA:

redazione

