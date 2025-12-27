Traffico paralizzato verso Prato Nevoso: filtraggio delle auto sulla provinciale che porta alle piste

Prato Nevoso è completamente paralizzata.

Niente che non fosse ampiamente prevedibile. Ma non, come evidenzia il sindaco Adriano Bertolino, in queste proporzioni.

E' stato un afflusso di auto letteralmente ingovernabile quello che si è visto nella mattinata di oggi, dove in migliaia hanno raggiunto gli impianti sciistici per godere di uno spettacolo che non si vedeva da anni. Non solo per sciare, ma anche per vedere la neve, passeggiare, prendere un caffè in uno scenario fatto di metri di neve fresca e un bellissimo sole.

E non c'è un buco per parcheggiare.

La Provincia di Cuneo è stata costretta a prendere una decisione drastica: congiuntamente con il Comune di Frabosa Sottana, ha disposto la regolamentazione del traffico sulla Strada Provinciale n. 237 in direzione delle località sciistiche di Prato Nevoso e Artesina, in corrispondenza del bivio con Frabosa Soprana.

Il provvedimento si è reso necessario per motivi di sicurezza e di gestione della viabilità, in relazione alle condizioni di traffico e alla presenza di un intenso afflusso verso le località montane.

La zona è presidiata dalla Polizia Municipale, che garantirà il controllo e la regolamentazione del traffico.

Sarà consentito procedere verso Prato Nevoso e Artesina esclusivamente in presenza di deflusso da monte, al fine di evitare congestioni e garantire condizioni di sicurezza per gli utenti della strada.

La Provincia di Cuneo e il Comune di Frabosa Sottana invitano gli automobilisti alla massima collaborazione, a rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale presente sul posto, nonché a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni in atto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti in base all’evoluzione della situazione.

I timori per la giornata di domani sono, se possibile, anche maggiori.