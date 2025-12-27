VOLLEY A3M / Savigliano, la “classica” con Belluno per salutare il 2025

Con un pizzico di ottimismo in più e con la consapevolezza che la vittoria contro Cagliari non è stata che il primo passo, il Monge-Gerbaudo Savigliano, passati i festeggiamenti natalizi, si getta a capofitto nella trasferta che chiuderà un intenso 2025.

Domenica 28 dicembre alle ore 16, infatti, i piemontesi renderanno visita a Belluno per l’ultima giornata di andata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Non sarà proprio il modo più agevole per salutare l’anno solare per i piemontesi, chiamati a fare l’impresa sul campo della terza forza del girone. I bellunesi sono reduci dal netto 3-0 con cui hanno strapazzato a domicilio quello Stadium Mirandola che, appena una settimana prima, aveva riservato lo stesso trattamento ai ragazzi di Serafini al PalaSanGiorgio. In Emilia i veneti hanno fornito una prova solida e molto efficace in fase offensiva, con il regista Marsili che ha smistato bene i palloni per le braccia pesanti di Giannotti, opposto-garanzia della categoria, e per gli schiacciatori Corrado e Loglisci, autori di ben 30 punti complessivi (rispettivamente 14 e 16). Il successo pieno è valso anche la qualificazione alla final four di Coppa Italia, traguardo che conferma la qualità del gruppo allenato da coach Mastrangelo. Passando alle statistiche di rendimento, i “blues” in casa hanno perso solo una volta, proprio nell’ultimo impegno in ordine cronologico alla Spes Arena: lo scorso 14 dicembre, quando Sarroch s’impose con un rocambolesco 3-2. Al netto di quel passaggio a vuoto, però, il ruolino di marcia è perfetto: tre partite casalinghe e altrettanti successi pieni. Eppure, i primi tre mesi di stagione sono stati turbolenti anche per Belluno che, al netto di una classifica comunque positiva, ha cambiato guida tecnica durante l’anno: Vincenzo Mastrangelo, infatti, ha ereditato il lavoro avviato da Marco Marzola, esonerato lo scorso 2 dicembre. Insomma, un cantiere aperto ma di altissima qualità.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I piemontesi sono reduci da settimane intense, culminate nel bel successo ottenuto al PalaSanGiorgio contro il Cus Cagliari che, si spera, potrebbe aver “stappato” la stagione dei ragazzi di coach Simone Serafini. A sperarlo è anche Andrea “Charlie” Carlevaris: “Contro Cagliari abbiamo fatto quello che dovevamo per la prima volta in stagione. È stata la vittoria di noi giocatori, perché l’abbiamo inseguita tanto, rimanendo lì anche quando eravamo in difficoltà. Ora arriva una serie di partite difficili, contro avversarie di qualità, ma noi ci crediamo ed è importante che tutto l’ambiente ci creda. Proveremo a fare risultato anche contro squadre attrezzate come Belluno, consapevoli della nostra qualità e della nostra voglia di uscire da questa posizione di classifica”.

Intanto, negli ultimi giorni il gruppo biancoblù ha vissuto anche un avvicendamento, con l'addio del libero Francesco Prosperi Turri e l'arrivo dello schiacciatore Andrea Bacco, reduce dall'avventura in A2 a Cantù.

I precedenti. Belluno e Savigliano sono in assoluto due tra le squadre che si sono affrontate di più tra tutte quelle presenti nel Girone Bianco di Serie A3. Sono ben 10 i precedenti: otto nelle ultime quattro regular season e due nei quarti di finale dei playoff della passata stagione. Il bilancio è decisamente ad accento veneto: otto vittorie per Belluno, due per Savigliano, che non centra un successo dall’andata del 2022/23. In campo ci sarà anche un ex di lusso: lo schiacciatore Andrea Schiro, MVP dell’ultima gara di campionato, approdato in estate in Piemonte dopo un biennio vissuto proprio con la maglia di Belluno.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2025/26, la partita tra Belluno Volley e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 28 dicembre alla Spes Arena di Belluno.