"Grazie per esserci stati vicini nel dolore per il nostro Mattia"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In questo momento di dolore per il nostro Mattia vogliamo ringraziare tutti coloro che con messaggi, fiori, presenza ed abbracci ci sono stati vicini: parenti, amici, conoscenti, tutti.

Vogliamo ringraziare: il sindaco Portera, il sindaco Tallone, il sindaco Gastaldi, la frazione Sant'Antonio Baligio, la Croce Rossa di Morozzo, i Carabinieri di Fossano e Savigliano, la Polizia Locale di Savigliano e Fossano, i titolari e colleghi del Bar Cavour, i compagni di Nicolò e Denise, i professori della seconda media di Genola, I'lstituto Salesiano di Fossano e in particolare i professori della seconda meccanica agricola, don Bedino, don Mondin, don Pirra e don Dompe, il 118, i medici del Pronto Soccorso di Savigliano, iI dottor Cussino, la Società Giovanile Genola, la squadra di Denise, la Cattolica Onoranze Funebri e la Favola di Marco.

Un GRAZIE a tutti quanti, questi giorni sono stati tremendi, ma la vicinanza e l'affetto dimostratoci.ci hanno aiutato in questo momento buio.

Fam. Olivero Marco, Cristina, Nicolò e Denise"