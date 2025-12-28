Guasto agli impianti di Artesina: 200 sciatori in attesa del ripristino

Mattinata di disagi sulle piste dell'Artesina, dove intorno alle ore 10 un guasto elettrico ha fermato l'intero impianto di risalita che collega Roccaforte alla stazione sciistica, lasciando circa 200 persone in attesa di poter sciare.

Il fermo dell'impianto ha scatenato polemiche tra gli sciatori, che saranno probabilmente costretti a rimandare la loro giornata sulle piste.

I gestori degli impianti counicano che il malfunzionamento ha interessato solamente il primo tratto di piste, che parte da Rastello. La causa del guasto sarebbe da ricondurre alle rigide temperature che hanno caratterizzato le ultime ore.

Inoltre, la ricerca del punto esatto del guasto si sta rivelando complessa: essendo l'impianto completamente automatizzato per normativa di sicurezza, individuare il malfunzionamento richiede un controllo meticoloso palo per palo lungo tutta la linea.

Le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare il normale funzionamento dell'impianto nel più breve tempo possibile, ma le operazioni richiedono tempi tecnici non preventivabili.