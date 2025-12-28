Entracque, da oltre 60 anni lo sci per famiglie e principianti

Da sempre Entracque Neve è una meta scelta da tante famiglie per avvicinare i bambini allo sci. Un comprensorio semplice, accogliente e vicino a casa: da Cuneo si arriva in poco tempo, senza viaggi lunghi e stressanti: un dettaglio che per chi ha figli fa davvero la differenza.

In queste vacanze la montagna si presenta nel modo migliore, con tanta neve come non si vedeva da anni. Le piste sono ben preparate e l’ambiente resta tranquillo, ideale per chi è alle prime esperienze. Qui non c’è fretta, non c’è confusione: si impara con i giusti tempi.

Da più di 40 anni, la Scuola Sci Entracque mette passione, competenza e tanta esperienza al servizio di bambini e principianti. I maestri conoscono bene le difficoltà di chi muove i primi passi sulla neve e sanno come accompagnare ogni allievo con pazienza e attenzione. Non è solo insegnare a sciare, è trasmettere sicurezza e fiducia.

I diversi livelli delle piste, il nuovo campo scuola servito dal tapis roulant e l’esperienza dei maestri rendono Entracque una vera e propria “università del principiante”. Qui i primi passi vengono fatti nel modo giusto, con il corretto supporto tecnico, fondamentale per migliorare e progredire divertendosi e in sicurezza.

L’obiettivo delle lezioni è chiaro: rendere lo sciatore autonomo, partendo dal campo scuola fino ad arrivare, con calma, alle piste più impegnative. Vale per i bambini, ma anche per gli adulti che vogliono iniziare senza paura.

Entracque è sci, natura e tempo di qualità in famiglia, un posto vero, dove i bambini crescono sulla neve con il sorriso e i genitori sanno di aver fatto la scelta giusta.