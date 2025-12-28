FROLING: un marchio di eccellenza nel riscaldamento a biomassa

Alpiclima di Mondovì, con oltre 30 anni di esperienza nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, è Agenzia e Servizio Tecnico Autorizzato FROLING per la Provincia di Cuneo. Questa collaborazione rappresenta un significativo passo avanti nella capacità dell'azienda di fornire soluzioni di alta qualità e un servizio completo ai suoi clienti.

FROLING è un marchio leader a livello internazionale nel settore del riscaldamento a biomassa . Con una lunga storia di innovazione e qualità, FROLING è sinonimo di affidabilità ed efficienza. I suoi prodotti, che includono caldaie a pellet, a cippato ea legna , sono progettati per offrire prestazioni eccellenti e un impatto ambientale ridotto. La tecnologia avanzata e l'attenzione ai dettagli fanno di FROLING una scelta preferita per chi cerca soluzioni di riscaldamento sostenibili e di alta qualità.

Uno dei grandi vantaggi di affidarsi ad Alpiclima è la disponibilità di un magazzino ricambi a marchio FROLING: i clienti della provincia di Cuneo possono contare su una pronta reperibilità dei pezzi di ricambio necessari per la manutenzione e la riparazione delle loro caldaie FROLING. La presenza di un magazzino dedicato garantisce tempi di intervento rapidi e una continuità operativa senza interruzioni, un aspetto fondamentale per mantenere l'efficienza degli impianti di riscaldamento.

Qualità, competenza e assistenza post vendita

La partnership con FROLING permette ad Alpiclima di offrire soluzioni di riscaldamento di altissima qualità, ma il valore aggiunto dell'azienda risiede anche nella competenza del suo team e nell'eccellenza del servizio di assistenza post vendita. Il personale di Alpiclima è altamente qualificato e continuamente aggiornato sulle ultime tecnologie e pratiche del settore: questo garantisce che ogni installazione, manutenzione o riparazione venga eseguita con la massima precisione e professionalità.

L'assistenza post vendita è un elemento cruciale per assicurare il buon funzionamento e la longevità degli impianti. Alpiclima offre un supporto continuo ai suoi clienti, intervenendo prontamente in caso di guasti o necessità di manutenzione. Questo servizio completo e affidabile rappresenta una sicurezza in più per i clienti, che possono contare su un partner sempre presente e disponibile.

Affidarsi ad Alpiclima per i propri impianti di riscaldamento significa scegliere un'azienda che mette al primo posto la qualità e la soddisfazione del cliente. La collaborazione con FROLING e la disponibilità di un magazzino ricambi dedicato sono solo alcuni degli elementi che fanno di Alpiclima un partner ideale. L'esperienza, la competenza e l'impegno verso l'innovazione e la sostenibilità sono i pilastri su cui si basa il successo dell'azienda.

Per chi cerca soluzioni di riscaldamento efficienti e sostenibili nella provincia di Cuneo, Alpiclima Mondovì e Fossano rappresentano la scelta migliore. La combinazione di prodotti eccellenti, un buon servizio clienti e una competenza tecnica di alto livello fanno di Alpiclima un punto di riferimento nel settore del riscaldamento.

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it