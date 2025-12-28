I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Visite triplicate per il sito visitcuneese.it dell'ATL e boom per l'Outdoor: +1000% in tre anni

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, lunedì 22 marzo).

Con la fine del 2025, l’ATL del Cuneese traccia un bilancio sul percorso di digitalizzazione che porta a raccogliere i frutti di una strategia sinora vincente.

“Il sito www.visitcuneese.it è stato lanciato nel 2022 e rappresenta un punto nodale della nostra comunicazione”, afferma la presidente dell’ATL del Cuneese Gabriella Giordano, che precisa: “Non si tratta solamente di una vetrina, ma di un vero e proprio motore di attrazione turistica che è stato capace, in meno di tre anni, di triplicare il proprio raggio d'azione. I dati registrati dal portale dell'ATL del Cuneese tra il 2022 e il 2025 delineano, infatti, un ecosistema digitale in salute straordinaria, con una crescita delle visite pari al +310,6%.”

Il portale sta diventando sempre più il punto di riferimento per il turismo d'Oltralpe e internazionale. Se l'Italia mantiene la quota principale, spicca il balzo della Francia, passata dal 2,8% al 9,5% delle visite totali, merito anche di un’attenta strategia di presenza alle fiere internazionali e di attive collaborazioni con testate nazionali e dipartimentali di rifermento. Significativo anche il traffico di visite dagli degli Stati Uniti, segno di un interesse crescente verso l’unicità del territorio cuneese.

Il dato più impressionante riguarda la sezione Outdoor (escursionismo, bike, sport invernali), che ha registrato in tre anni un incremento superiore al 1000%. Questo risultato è il frutto degli investimenti costanti nell’aggiornamento dei contenuti e nella traduzione degli itinerari e conferma come la qualità delle informazioni generi visibilità e viralità.

[Bike Alpi di Cuneo, foto di Guido Mignone - Archivio Associazione per il Turismo Outdoor WOW]

Anche la sezione Eventi si conferma pilastro del sito: nel 2025 il Concerto Sinfonico di Ferragosto, da solo, ha catalizzato l'8,3% del traffico estivo; la rassegna dedicata agli appuntamenti fieristico-gastronomici "Autunno con Gusto" ha registrato un’esplosione di interesse con +534% di visualizzazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche il Cuneo Music & Art Festival ha vantato numeri in costante ascesa, che consolidano l'immagine culturale della provincia.

[Trekking Alpi di Cuneo, fotografie di Guido Mignone I.Com Multimedia - Archivio Ass. per il turismo outdoor WOW]

“I valori non si limitano alla 'vetrina' del portale – precisa il direttore dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin – ma si traducono anche in azioni concrete: nel 2025 i download di materiale informativo (mappe, locandine, programmi) sono aumentati del 50,5%. Ogni download rappresenta un turista che sta attivamente pianificando una visita o una partecipazione a un evento e indica, dunque, un buon dato di conversione dalla visualizzazione alla scelta concreta di un’esperienza o una vacanza nel Cuneese.”

[Direttore Salvestrin, presidente Giordano e vicepresidente Occelli - ATL del Cuneese]

“Questo successo è supportato da una strategia multicanale”, continua il direttore: “Grazie a una gestione sempre più attenta e mirata delle risorse, individuiamo potenziali turisti interessati al territorio cuneese e li coinvolgiamo in modo diretto, con efficacia, in particolare attraverso i canali social. Anche gli accessi diretti e dai motori di ricerca sono cresciuti in modo significativo con un +42%: segno che il brand 'Cuneese' è sempre più cercato e riconosciuto dagli utenti. Questi numeri testimoniano che ogni investimento sulla piattaforma si traduce in una visibilità esponenziale per il territorio e per i suoi attori, confermando il portale come uno strumento indispensabile per intercettare il turista contemporaneo.”

“Nel 2026 l’ATL miglioreranno ulteriormente le prestazioni di Visitcuneese grazie ad un ulteriore restyling attuale e dinamico. Si tratta di un investimento che mettiamo in campo anche per dimostrare massima attenzione ai nostri Soci e alle numerose proposte di animazione territoriale che organizzano e propongono con entusiasmo. L’ATL cerca così di garantire al territorio, ai suoi amministratori, alle pro loco, ai tanti volontari che lavorano nel settore culturale, degli eventi e degli spettacoli la maggior visibilità possibile attraverso un canale istituzionale che oggi, grazie al nostro continuo e attento lavoro, gode di ottima reputazione”, conclude la presidente dell’ATL Gabriella Giordano.