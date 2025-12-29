Bra: ora la Carta di identità elettronica si prenota on line

A partire dal 5 gennaio 2026 i cittadini braidesi avranno un nuovo strumento per prenotare un appuntamento per il rilascio della Carta di Identità elettronica. Infatti, oltre che per via telefonica al numero 0172-438311, oppure mediante mail all'indirizzo sportelloci@comune.bra.cn.it , ora sarà possibile utilizzare il sistema di prenotazione on line del sito istituzionale www.comune.bra.cn.it (in basso nella home page, cliccare su "prenota un appuntamento"/Anagrafe e stato civile/Rilascio della carta di identità per maggiorenni o minorenni, link diretto: https://www.comune.bra.cn.it/it/book ). Mediante tale sistema sarà possibile opzionare una data e un orario tra quelli a disposizione con un preavviso di almeno cinque giorni; l’appuntamento dovrà essere confermato dagli operatori. Gli utenti riceveranno quindi una mail di conferma.

Peraltro, dal gennaio 2026 non sarà più possibile prenotare on line tramite il portale istituzionale C.I.E. Online attivato in passato dal Ministero dell’Interno.