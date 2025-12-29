Scontro tra Bagnasco e Nucetto, coinvolte un'autovettura e un bilico

Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla strada statale 28 del "Colle di Nava".

Per dinamiche in fase di accertamento un'autovettura e un bilico si sono scontrati nel tratto di rettilineo tra i comuni di Bagnasco e Nucetto.

L'allarme è scattato attorno alle 9 e sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti con le squadre dei volontari di Garessio e Ceva, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri di Bagnasco per i rilievi del caso.

Il conducente del mezzo pesante, rimasto incastrato, è stato estratto dai veicolo grazie all'intervento dei pompieri e affidato al personale sanitario, che ha provveduto a trasferirlo in ospedale in codice giallo.