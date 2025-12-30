Contrasto al caporalato: multe per 50mila euro dopo controlli dei Carabinieri di Alba durante l’ultima vendemmia

Con l’imminente fine dell’anno è tempo di bilanci anche per quanto concerne le attività di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e del caporalato che i Carabinieri della Compagnia di Alba hanno condotto nel corso della vendemmia 2025, intensificando i controlli nelle aree rurali e presso le aziende vitivinicole.

In collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) Carabinieri di Cuneo, sono stati eseguiti 10 servizi congiunti e 31 servizi di iniziativa delle Stazioni dipendenti la Compagnia di Alba. Le verifiche hanno interessato 41 aziende agricole della zona di Alba e dei comuni limitrofi. Nel corso delle attività sono stati controllati 326 lavoratori e 24 veicoli.

Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di 10 lavoratori non regolari, segnalati al Nil di Cuneo, e all’elevazione di 12 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 49.358 euro.

L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, finalizzato a tutelare la dignità dei lavoratori e garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro.