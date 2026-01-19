Potatura delle viti, sospeso un imprenditore: 3 lavoratori su 4 erano in nero

Con l’inizio del nuovo anno riprendono le verifiche dell’Ispettorato del Lavoro di Cuneo nel settore agricolo in occasione della potatura delle viti.

L’attenzione è rivolta a tutto il settore agricolo, con particolare attenzione al fenomeno del contoterzismo.

Nei controlli operati nel corso della scorsa settimana, funzionari dell’Ispettorato del Lavoro e Carabinieri del NIL hanno ispezionato nell’area collinare del Basso Piemonte, tra le province di Cuneo e Asti, 10 aziende per un totale di 40 lavoratori coinvolti.

Sono 5 le aziende che allo stato attuale degli accertamenti presentano profili di irregolarità.

In un caso, riguardante un’azienda contoterzista, sono stati trovati intenti al lavoro 4 lavoratori di cui 3 in nero e si è adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per il superamento della percentuale del 10% di lavoro nero.

Nella stessa verifica sotto esame anche il committente, per la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale del contoterzista prescelto nonché per la mancata adozione del DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenza).

Sono state rilevate altresì plurime violazioni in materia di salute e sicurezza in ordine alla mancata effettuazione della dovuta sorveglianza sanitaria, la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale nonché la mancata formazione e informazione dei lavoratori in ordine ai rischi tipici dell’attività lavorativa.



