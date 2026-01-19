Aggredisce giovane a Mondovì: identificato dai Carabinieri e denunciato per lesioni personali

Un 20enne monregalese è stato denunciato in quando riconosciuto come presunto responsabile dell’aggressione verificatasi a Mondovì Breo nella notte tra gli scorsi sabato 27 e domenica 28 dicembre, nell’ultimo weekend del 2025.

Vittima del fatto un minorenne residente in città, che secondo il suo racconto era stato avvicinato nei pressi di via Prato, di ritorno da una serata in discoteca, accerchiato da un gruppetto di coetanei, che lo avevano spintonato e quindi colpito con un pugno.

Il ragazzo, a seguito delle ferite riportate in volto, si era recato in ospedale per le medicazioni del caso. Da qui era poi stato accompagnato a sporgere denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri.

I militari dell’Arma hanno ora identificato il soggetto principale responsabile dell’aggressione, ora denunciato per lesioni personali.