Saluzzo, Ascom critica sul mancato coinvolgimento nel bando comunale per il commercio

Il presidente zonale e provinciale Danilo Rinaudo lamenta l’esclusione: “Come Confcommercio avevamo appena aperto un tavolo con i sindaci delle maggiori città della Granda, coordinato e appoggiato dalla Provincia”

Un contributo fino a 4 mila euro per la gestione ordinaria, per migliorie tecnologiche, per abbellire i locali all’esterno e all’interno e per vari altri interventi sui negozi.

L’amministrazione comunale di Saluzzo ha pubblicato un bando per il commercio relativo al l triennio 2026-28, riferito in particolar modo alle aree interessate da carenze strutturali del comparto.

Le zone interessate sono: la municipalità di Castellar, le frazioni Cervignasco, Via dei Romani, San Lazzaro, il centro storico, borgo Maria Ausiliatrice. Inoltre, l’isolato compreso fra corso IV Novembre, via Todini e via Bodoni.

Il contributo è rivolto sia ad esercizi già insediati alla data di pubblicazione, sia a quelli che si insedieranno durante l’anno.

I dettagli del bando sono pubblicati sul sito del Comune; le domande vanno presentate entro il 31 marzo.

A margine dell’iniziativa, si registra tuttavia una critica presa di posizione dell’Associazione Commercianti, la quale auspicava un coinvolgimento che invece non c’è stato, come lamenta il presidente locale e provinciale Danilo Rinaudo.

“Quanto sarebbe stato bello se l’amministrazione comunale saluzzese avesse condiviso il progetto con la nostra associazione di categoria. Non più tardi di quattro giorni fa, come presidente provinciale Confcommercio, – commenta Rinaudo - ho aperto un tavolo su questo tema (e non solo per le zone periferiche) con i sindaci di Saluzzo, Savigliano, Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Busca e Borgo San Dalmazzo. Il tutto, per di più, con il coordinamento e l’appoggio della Provincia”.