Veicoli aziendali: dalla Regione Piemonte oltre 13,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto per le imprese

La Regione Piemonte ha approvato una nuova misura per il miglioramento della qualità dell’aria, mettendo a disposizione oltre 13,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto destinati al rinnovo del parco veicoli delle micro, piccole e medie imprese piemontesi iscritte al Registro Imprese.

L’iniziativa, sostenuta con fondi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a favorire la sostituzione dei veicoli più vecchi e inquinanti con mezzi a minore impatto ambientale, sostenendo allo stesso tempo il sistema economico regionale.

Le tre linee di intervento

Il bando prevede tre linee di finanziamento, tutte basate su contributi a fondo perduto.

Linea 1 – Acquisto di veicoli commerciali

Con una dotazione di 5,5 milioni di euro, sostiene l’acquisto di nuovi veicoli con rottamazione di mezzi inquinanti. I contributi possono arrivare fino al:

30% del costo per veicoli elettrici o a idrogeno

20% del costo per modelli benzina, ibridi o metano/GPL

15% del costo per veicoli diesel Euro 6 o superiori

Sono ammessi anche veicoli km0 e veicoli usati (massimo 100.000 km e almeno Euro 6).

Linea 2 – Noleggio a lungo termine o leasing

Con 8 milioni di euro di dotazione, incentiva il noleggio o leasing di veicoli commerciali per almeno 36 mesi, sempre con rottamazione di un mezzo inquinante. Il contributo a fondo perduto è:

30% del canone per veicoli elettrici

25% del canone per veicoli benzina, metano o GPL

15% del canone per veicoli diesel/ibrido o dual fuel

Linea 3 – Conversione dei veicoli

La terza linea, con 460.000 euro, sostiene la conversione di veicoli diesel Euro 3 o superiori verso trazioni alternative, con un contributo fino al 30% delle spese.

Gli incentivi riguardano veicoli delle categorie N1, N2, N3 e M2 destinati all’attività professionale. Sono previsti inoltre contributi per stazioni di ricarica dei veicoli elettrici e per l’eventuale incarico di un Mobility Manager.

Domande fino ad aprile 2026

Il bando è gestito da Unioncamere Piemonte con procedura a sportello, quindi le domande vengono esaminate in ordine cronologico.

Le richieste devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma ReStart, dal rappresentante legale dell’impresa o da un intermediario incaricato, dalle ore 11 del 10 aprile 2025 fino alle ore 16 del 30 aprile 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Le imprese interessate ad approfondire le opportunità previste dal bando possono rivolgersi alle concessionarie Proglio L'Automobile, accreditate per l’iniziativa e concessionarie dei marchi Opel, Volkswagen, Skoda, EMC, Foton e Ligier, dove è possibile ricevere informazioni e orientamento sulle soluzioni disponibili.