Domenica 29 marzo a Bagnolo Piemonte la Mostra Scambio e Didattica piccoli animali

Il primo appuntamento è fissato per domenica 29 marzo 2026, in Via Fanti d'Italia e Largo Berlinguer, dove espositori e appassionati si riuniranno in un'atmosfera di tradizione e condivisione.

L'iniziativa non si esaurisce in un singolo evento: il Calendario 2026 prevede appuntamenti mensili ogni ultima domenica del mese.

Un programma denso, pensato per tenere vivo il legame con la cultura agricola locale lungo tutto l'anno per poi culminare il 9-10-11 ottobre 2026, in occasione della 16ª edizione della Rassegna Agricola e del Cavallo, l'evento principale che da anni attira visitatori da tutta la regione.

Gli espositori interessati a partecipare sono invitati a prenotarsi contattando gli organizzatori: Fredy (3487357214), Dario (3482321257) o Ciaf (3792110825), oppure via email a: ass.apa@libero.it o bagnoloagricola@gmail.com