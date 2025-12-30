 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 30 dicembre 2025, 18:53

Riaperta la strada di Pascomonti a Mondovì

La carreggiata era stata chiusa dopo la nevicata natalizia per la caduta di un cavo telefonico

Immagine archivio

Immagine archivio

È stata riaperta nelle scorse ore la strada di Pascomonti, a Mondovì, chiusa nei giorni successivi alla nevicata di Natale a causa della caduta di un cavo telefonico sulla sede stradale. 

Il provvedimento di chiusura si era reso necessario per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei residenti, evitando possibili rischi legati alla presenza dell’infrastruttura danneggiata.

Una volta completati gli interventi di messa in sicurezza e ripristinata la normale funzionalità della linea, la viabilità è tornata regolare. 

redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium