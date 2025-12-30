Riaperta la strada di Pascomonti a Mondovì

È stata riaperta nelle scorse ore la strada di Pascomonti, a Mondovì, chiusa nei giorni successivi alla nevicata di Natale a causa della caduta di un cavo telefonico sulla sede stradale.
Il provvedimento di chiusura si era reso necessario per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei residenti, evitando possibili rischi legati alla presenza dell’infrastruttura danneggiata.
Una volta completati gli interventi di messa in sicurezza e ripristinata la normale funzionalità della linea, la viabilità è tornata regolare.