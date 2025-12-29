Apertura Asti-Cuneo, Patrizia Manassero: “Un collegamento atteso che avvicina il Cuneese al resto d’Italia” [VIDEO]

Il completamento della A33 Asti-Cuneo segna una giornata speciale anche per il Cuneese, che da domani si ritrova più vicino all’Astigiano e al resto del Paese. Un passaggio storico che la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, invita a leggere con realismo e senso delle istituzioni, come un momento di apertura concreta più che di celebrazione.

"È un completamento di opera veramente atteso dal territorio - sottolinea Manassero, ricordando i lunghi tempi necessari per arrivare al traguardo -. Gli anni che si sono resi necessari per la sua conclusione sono tantissimi e penso che l’impostazione fosse corretta: non un momento di esaltazione, ma un oggettivo momento di apertura di un collegamento stradale".

Secondo la sindaca del capoluogo, i benefici dell’infrastruttura andranno ben oltre i confini locali: "Permetterà di sicuro ai territori del Cuneese e dell’Astigiano, ma direi di tutto il Piemonte, di connettersi con più facilità". Un effetto già sperimentato in passato dalla città capoluogo grazie ad altre opere strategiche.

"Abbiamo potuto vedere come l’apertura del tunnel del Colle di Tenda abbia già fatto la differenza sull’economia della nostra città e di tutto il circondario delle valli montane", ricorda Manassero, indicando nella A33 un’opportunità analoga per lo sviluppo e la competitività del territorio.

La giornata di oggi diventa così anche un’occasione di riflessione sul metodo: "Questa opportunità ci deve insegnare come le cornici, le regole, i perimetri debbano essere scritti bene e fatti bene per poter andare avanti in modo celere sui progetti e restituire ai cittadini le opere che sono necessarie".