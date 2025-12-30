 / Viabilità

Viabilità | 30 dicembre 2025, 16:33

Cessato il pericolo valanghe: riapre la provinciale tra Canosio e il Preit

L'ordinanza è stata emanata oggi e revoca quella di chiusura, dello scorso 23 dicembre

Immagine di archivio

Revocata l'ordinanza di chiusura, anche ai pedoni, della Strada Provinciale n. 283, tronco Canosio-Preit dal km 0+400 (località Bivio Colle San Giovanni) fino alla Borgata Preit. 

La chiusura era stata disposta a seguito delle fitte nevicate a cavallo del Natale e del conseguente pericolo di distacco di valanghe e caduta sulla carreggiata. 

Nella giornata di oggi, grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche e alle fredde temperature previste, la strada è stata riaperta al traffico veicolare e al passaggio pedonale. 


 

Barbara Simonelli

