 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 29 dicembre 2025, 16:00

Apertura Asti-Cuneo, l'assessore regionale Marco Gallo: "“Il Cuneese torna al centro del Piemonte e dell’Italia” [VIDEO]

"È stata un'opera fortemente voluta dalla giunta Cirio, che ha lavorato anche per la riapertura del Tenda"

Apertura Asti-Cuneo, l'assessore regionale Marco Gallo: &quot;“Il Cuneese torna al centro del Piemonte e dell’Italia” [VIDEO]

Da domani, martedì 30 dicembre, l’autostrada A33 Asti-Cuneo sarà finalmente percorribile per intero. Con l’apertura del tratto tra Cherasco e Verduno si completa un’infrastruttura attesa da molti anni, che riconnette in maniera diretta i due capoluoghi di provincia e rafforza la rete di collegamenti nel sud del Piemonte.

L’assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, commentato l’evento evidenziando la portata storica e simbolica dell’opera: "Apre domani la Asti-Cuneo con la piena percorribilità del tratto che collega i due capoluoghi di provincia. È stata un'opera attesa per anni che però viene di nuovo a collegare la provincia grande con tutto il territorio piemontese, con la provincia di Asti, ma anche con il resto dell'Italia.

È stata un'opera fortemente voluta dalla giunta Cirio e che ha lavorato anche per la riapertura del Tenda. Due opere fondamentali che collegano il Cuneese, quindi con Asti e con la Francia, importanti a livello non solo economico, ma anche turistico per una provincia grande che ritorna a essere centrale nel nostro Piemonte, nella nostra Italia”.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium