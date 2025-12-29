Opere di adduzione per la A33, Fogliato: “Variante di Pollenzo, nuovi ponti e mobilità sostenibile per il futuro del Braidese” [VIDEO]

Con l’apertura completa della A33 Asti-Cuneo, anche il territorio braidese si prepara a una nuova fase di sviluppo. Un passaggio che il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, legge come il risultato di un lavoro corale, costruito nel tempo grazie alla collaborazione tra istituzioni e amministratori locali.

"Prima di tutto un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile terminare la Asti-Cuneo", esordisce Fogliato. Un ringraziamento che si estende a più livelli istituzionali: "Grazie al Ministero, ai vari ministeri, alla Regione Piemonte, al lavoro della Provincia, ma in modo particolare grazie a tanti miei colleghi con i quali insieme abbiamo ragionato e saputo fare squadra".

Secondo il primo cittadino, proprio questo approccio condiviso è stato decisivo: "Partendo dal basso, arrivando fino al Governo, si è riusciti a fare squadra per portare a termine un’opera importante per la nostra regione, per la provincia e per l’Italia tutta".

Un’infrastruttura che non ha solo un valore viabilistico, ma anche economico e ambientale: "Dare infrastrutture vuol dire rendere più competitive le nostre imprese, più attrattivo il territorio dal punto di vista turistico e preservare le nostre città evitando il passaggio dei mezzi pesanti".

Lo sguardo ora è rivolto alle opere di adduzione che interesseranno il Braidese, non solo la città di Bra. "Per il territorio ci sono interventi importanti", sottolinea Fogliato, ricordando in primo luogo la variante di Pollenzo, strategica per facilitare l’accesso al ponte e all’ospedale per diversi comuni della zona.

Tra i progetti centrali figura anche il raddoppio del ponte di Pollenzo: "A breve partirà il consolidamento dell’attuale ponte, ma poi occorre il raddoppio per rendere più sicuro e scorrevole il traffico". Accanto a questo, la ricostruzione del ponte Carlo Albertino viene indicata come un tassello fondamentale di una visione orientata alla mobilità sostenibile.

"Ci sarà una pista ciclabile che collegherà la nostra città, la frazione di Pollenzo e la pista ciclabile del Tanaro", spiega il sindaco. Un circuito che punta a rafforzare l’offerta turistica e l’identità del territorio: "Ho visto la bozza del nuovo ponte Carlo Albertino e potrà diventare anche un emblema turistico del territorio".

Un progetto complessivo che, nelle parole di Fogliato, lega infrastrutture, qualità della vita e sviluppo, trasformando la conclusione della A33 in un’opportunità concreta per tutto il Braidese.