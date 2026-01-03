Vicoforte, popolazione in lieve aumento: decisivo il saldo migratorio

l 2025 si chiude con un segno positivo per la popolazione residente a Vicoforte. Al 31 dicembre, secondo i dati dell’anagrafe comunale, i residenti sono 3.201, di cui 1.619 femmine e 1.582 maschi. Un incremento di 14 unità rispetto al 31 dicembre 2024, quando la popolazione si attestava a 3.187 abitanti.

Anche a Vicoforte, come nella maggior parte dei comuni italiani, il saldo naturale resta negativo. Nel corso dell’anno si sono registrate 14 nascite a fronte di 34 decessi, con un saldo naturale pari a -20. A compensare il calo è però il movimento migratorio, che risulta positivo: nel 2025 sono stati 179 gli immigrati iscritti all’anagrafe comunale, mentre le emigrazioni sono state 145, determinando un saldo migratorio di +34 unità. È proprio questo dato a consentire la crescita complessiva della popolazione.

La componente straniera residente al 31 dicembre 2025 è pari a 181 persone. Di queste, 78 provengono da Paesi dell’Unione Europea, rappresentativi di sei nazionalità diverse, con una netta prevalenza di cittadini romeni, pari a 65 unità. Gli stranieri extracomunitari sono invece 103, appartenenti a 33 Paesi, con la comunità marocchina come gruppo più numeroso, con 33 residenti.

I dati confermano una sostanziale stabilità demografica nel medio-lungo periodo. Al censimento del 1991 Vicoforte contava 2.859 residenti; nel 2001 erano 3.024, saliti a 3.167 nel 2011 e a 3.168 nel 2021. Il dato del 2025 si inserisce dunque in un percorso di crescita graduale e consolidata, sostenuta negli ultimi anni soprattutto dalla mobilità in ingresso.